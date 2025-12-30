Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dự Đại hội Đoàn TPHCM

TPO - Tại phiên trọng thể sáng 30/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 30/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của 500 đại biểu thanh niên.

Đến dự phiên trọng thể có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM.

Về phía Lãnh đạo Trung ương (T.Ư) Đoàn, có: Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Lãnh đạo TPHCM đến dự Đại hội có: Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM; ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (bên phải) và anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đến dự Đại hội. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Nguyễn Văn Lợi - Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH TPHCM và ﻿chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư tham dự Đại hội.

Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân (trái) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong dự Đại hội.

Tại phiên làm việc này, Đại hội sẽ công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định Đoàn đại biểu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TPHCM và các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ.

Đại biểu thanh niên tại phiên làm việc trọng thể.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM đến dự Đại hội.

Các đại biểu bên không gian triển lãm trẻ trung, sôi nổi﻿ chào mừng Đại hội.

Bạn trẻ hòa vào ngày hội lớn của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác.