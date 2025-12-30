Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dự Đại hội Đoàn TPHCM

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại phiên trọng thể sáng 30/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 30/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của 500 đại biểu thanh niên.

Đến dự phiên trọng thể có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM.

Về phía Lãnh đạo Trung ương (T.Ư) Đoàn, có: Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Lãnh đạo TPHCM đến dự Đại hội có: Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM; ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

img-9985.jpg
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (bên phải) và anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đến dự Đại hội. Ảnh: Ngô Tùng
img-9971.jpg
Ông Nguyễn Văn Lợi - Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH TPHCM và ﻿chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư tham dự Đại hội.
img-9990.jpg
Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân (trái) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong dự Đại hội.

Tại phiên làm việc này, Đại hội sẽ công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định Đoàn đại biểu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

img-0061.jpg
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TPHCM và các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ.
img-0006.jpg
Đại biểu thanh niên tại phiên làm việc trọng thể.
img-9924.jpg
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM đến dự Đại hội.
img-9953.jpg
Các đại biểu bên không gian triển lãm trẻ trung, sôi nổi﻿ chào mừng Đại hội.
img-9945.jpg
Bạn trẻ hòa vào ngày hội lớn của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác.
img-0056.jpg
Các văn nghệ sĩ góp phần tạo nên sức tươi trẻ, sôi động của Đại hội. Ảnh: Ngô Tùng
Ngô Tùng
#Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #nhiệm kỳ 2025-2030 #khai mạc #đại biểu #diễn đàn #đề án trọng tâm #công tác Đoàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục