500 đại biểu tham gia Đại hội Đoàn TP Hồ Chí Minh trong không gian mở

TPO - Với phương thức tổ chức mở tại không gian thanh niên của Nhà Văn hóa Thanh niên, đồng thời triển khai thực hiện 5 diễn đàn thanh niên cùng hành động tại các địa điểm, công trình tiêu biểu, Đoàn Chủ tịch Đại hội mong muốn 500 đại biểu tham dự Đại hội lần thứ I của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố sẽ phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm, nhiệt huyết của mình để cùng nhau thảo luận, bàn bạc về những vấn đề trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong 5 năm tới.

Sáng 29/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc, đánh dấu bước ngoặt lịch sử sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và hợp nhất tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đây là dịp tổng kết, đánh giá toàn diện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025 và giai đoạn lâm thời từ ngày 1/7/2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh khát vọng - sáng tạo - xung kích - bản lĩnh, xây dựng đô thị thông minh, vì Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, Đại hội có sự tham dự của 500 đại biểu thanh niên, đại diện cho hơn 750.000 đoàn viên, thanh niên thành phố.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn tặng quà lưu niệm đến Thường trực Thành Đoàn TPHCM, tại phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: Ngô Tùng

Anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TPHCM thay mặt Thường trực Thành Đoàn tặng hoa cảm ơn các cô chú CLB Truyền thống Thành Đoàn.

Phát biểu khai mạc Đại hội, anh Ngô Minh Hải - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM nhấn mạnh Đại hội là nơi hiệu triệu hơn 700.000 đoàn viên, thanh thiếu niên thành phố và 241 cơ sở Đoàn trực thuộc sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cùng nhau hành động với phương châm: “Tất cả cùng thành phố, vì thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển bền vững”.

Theo anh Ngô Minh Hải, ngay từ thời điểm thành lập TPHCM mới trên cơ sở hợp nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TPHCM, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố đã nhanh chóng ổn định tổ chức, củng cố đội ngũ, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của công tác Đoàn và phong trào thanh niên thành phố và tham gia nhận lãnh những nhiệm vụ được thành phố giao trong tình hình mới.

Trong hơn 6 tháng vừa qua, các cấp bộ Đoàn thành phố đã triển khai hàng nghìn phần việc thanh niên tại các khu phố, ấp; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền tại 168 phường, xã, đặc khu để vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả; dẫn dắt, đoàn kết hàng chục ngàn thanh niên hỗ trợ các điểm tiếp nhận hàng hóa và xung kích tình nguyện giúp đỡ đồng bào tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai.

Đại biểu biểu quyết nội dung chương trình làm việc tại Đại hội.

“Mỗi thanh niên TPHCM hôm nay đã và đang sống, làm việc, cống hiến với những ngày đẹp nhất cùng tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Đó không chỉ là truyền thống xung kích, tiên phong của thanh niên các tỉnh miền Đông Nam bộ nói chung, mà còn là khí chất được thừa hưởng từ những thế hệ thanh niên Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM kiên trung và anh dũng. Đó cũng là lý tưởng sống, là dấn thân, hành động cụ thể được đoàn viên, thanh niên thành phố lựa chọn để vững tâm tiến bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, anh Hải nêu rõ.

Tại Đại hội lần này, với phương thức tổ chức mở tại không gian của Nhà Văn hóa Thanh niên, đồng thời triển khai thực hiện 5 diễn đàn thanh niên cùng hành động tại các địa điểm, công trình tiêu biểu, Đoàn Chủ tịch Đại hội mong muốn 500 đại biểu tham dự Đại hội lần thứ I của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố sẽ phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm, nhiệt huyết của mình để cùng nhau thảo luận, bàn bạc về những vấn đề trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong 5 năm tới.

Đó là cùng thiết kế, tổ chức hiệu quả hoạt động của các cấp bộ Đoàn thành phố trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện và mô hình mới; cùng tìm lời giải đáp cho phương thức tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên phù hợp với tính chất đặc thù, sự đa dạng của thanh niên thành phố hiện nay; tiên phong trong nghiên cứu khoa học, lập nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia phòng chống tội phạm nhất là tội phạm về ma túy.