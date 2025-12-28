Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay chăm lo đồng bào người dân tộc Chứt

TPO - Thanh niên Hà Tĩnh đã tổ chức Ngày hội thanh niên dân tộc thiểu số tại bản Rào Tre nhằm chăm lo đời sống tinh thần và an sinh xã hội cho đồng bào người dân tộc Chứt trong dịp Tết Chăm Cha bới.
Tại ngày hội, BTC tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như trao 63 suất quà cho thanh niên, thiếu nhi dân tộc Chứt, 1 khu vui chơi cho thiếu nhi.
Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, ngày hội còn diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian như kéo co, nhảy sạp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng.
Ngày hội thanh niên dân tộc thiểu số là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc đồng hành, chăm lo cho thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.