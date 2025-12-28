Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay chăm lo đồng bào người dân tộc Chứt

Hoài Nam

TPO - Thanh niên Hà Tĩnh đã tổ chức Ngày hội thanh niên dân tộc thiểu số tại bản Rào Tre nhằm chăm lo đời sống tinh thần và an sinh xã hội cho đồng bào người dân tộc Chứt trong dịp Tết Chăm Cha bới.

2532533555168637990.jpg
Ngày 28/12, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Ngày hội thanh niên dân tộc thiểu số tại bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh. Chương trình với sự đồng hành của Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh.
2532533555168637990-2.jpg
Hoạt động này nhằm chăm lo đời sống tinh thần và an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc Chứt trong dịp Tết Chăm Cha bới.
3427313554495335422.jpg
2742269319928838813.jpg
Tại ngày hội, BTC tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như trao 63 suất quà cho thanh niên, thiếu nhi dân tộc Chứt, 1 khu vui chơi cho thiếu nhi.
2275373735337603233.jpg
Ngoài ra trao tặng 1 bộ loa phát thanh cho Tổ công tác Biên phòng Bản Rào Tre, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa bàn.
2637733019166411294.jpg
Cũng trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh Đoàn cũng đã trao kinh phí hỗ trợ phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp tại xã Phúc Trạch với mô hình sản xuất dầu trầm hương.
2532533555168637990-2.jpg
117043954406001429.jpg
Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, ngày hội còn diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian như kéo co, nhảy sạp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng.
1012796077467872846.jpg
1747542155599059030.jpg
Ngày hội thanh niên dân tộc thiểu số là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc đồng hành, chăm lo cho thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay chăm lo cho đồng bào người dân tộc Chứt #Tuổi trẻ Hà Tĩnh #Ngày hội thanh niên dân tộc thiểu số #người dân tộc Chứt

Xem thêm

Cùng chuyên mục