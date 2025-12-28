Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay chăm lo đồng bào người dân tộc Chứt

TPO - Thanh niên Hà Tĩnh đã tổ chức Ngày hội thanh niên dân tộc thiểu số tại bản Rào Tre nhằm chăm lo đời sống tinh thần và an sinh xã hội cho đồng bào người dân tộc Chứt trong dịp Tết Chăm Cha bới.