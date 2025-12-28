Tự tin vào bản sắc dân tộc để vươn cao, vươn xa

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đa sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, buôn - làng; là niềm tin, niềm hy vọng về tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước.

Tối 27/12, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính.

Phó Thủ tướng tham dự chương trình.
Phó Thủ tướng tham dự chương trình.

Ông Y Thông - Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho biết, 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương năm nay, được lựa chọn từ gần 900 hồ sơ, đại diện cho 53 dân tộc thiểu số, đến từ 30 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Nhiều em không chỉ học giỏi, lao động giỏi, mà còn tích cực nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, sáng tạo, cống hiến cho cộng đồng.

z7372104115731-0d1c77810fd21ccf08474b1aedb3dfe6.jpg
Ông Y Thông - Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại buổi lễ.

Thời gian tới, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số; xây dựng cơ chế theo dõi, kết nối, hỗ trợ lâu dài.

Bộ cũng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành, địa phương phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số từ chính những học sinh, sinh viên ưu tú hôm nay.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Văn Chính - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao, tuổi trẻ các dân tộc thiểu số đã kế thừa truyền thống cha anh, phát huy những phẩm chất cao đẹp, không ngừng nỗ lực, phấn đấu.

Các em đã ý thức giữ gìn truyền thống và bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc; hăng hái thi đua, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất, chuyển đổi số, xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“Các cháu thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đa sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, buôn - làng; là niềm tin, niềm hy vọng về tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước”, Phó Thủ tướng nói.

be4169b2658cead2b39d.jpg
Ông Mai Văn Chính - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi lễ.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương bảo đảm hiệu quả và khả thi, chăm lo ngày càng tốt hơn cho đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số nói riêng.

“Trong đó, lưu ý việc đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số từ học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc và lựa chọn, cấp học bổng cho một số cháu được tuyên dương năm nay đi đào tạo ở nước ngoài”, ông Mai Văn Chính nói.

Đồng thời, các địa phương liên quan nghiên cứu, có cơ chế chính sách đãi ngộ, quan tâm, chăm lo hơn nữa cho việc phát triển, tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao người đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

1791381864321950693.jpg
736b489d72a3fdfda4b2.jpg
Phó Thủ tướng trao Bằng khen cho học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.
Châu Linh Châu Linh
