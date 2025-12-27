Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống, nêu gương Bộ đội Cụ Hồ

TPO - Phát biểu tại Đại hội Hội Cựu Chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn lần thứ IV, anh Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đề nghị tổ chức Hội nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống, nêu gương Bộ đội Cụ Hồ và tăng cường công tác phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ quan để tổ chức nhiều hơn các chương trình hoạt động giáo dục cho đoàn viên.

Video: Đức Nguyễn

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Đại hội Hội Cựu Chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra với tinh thần “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”.

Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Xuân Tùng

Dự đại hội có Thiếu tướng Lê Văn Cầu – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Công tác Cựu chiến binh T.Ư Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ cơ quan T.Ư Đoàn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ cơ quan T.Ư Đoàn.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

TS. Hoàng Minh Tuấn phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Trọn nghĩa, vẹn tình

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Cựu Chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt được nhiều kết quả toàn diện, khẳng định vai trò nòng cốt chính trị tin cậy của Đảng ủy cơ quan.

Điểm nhấn nổi bật nhất chính là công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Hội đã vận động nguồn lực ấn tượng với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng cho các hoạt động, công trình an sinh xã hội.

Tiêu biểu có trao tặng “Nhà nhân ái” tại Hà Tĩnh, xóa nhà tạm tại Bắc Giang, đến việc trao học bổng Vừa A Dính cho học sinh nghèo tại Ninh Thuận, Gia Lai, Nghệ An... Mối quan hệ kết nghĩa với Trung đoàn 88 (Sư đoàn 302) luôn được duy trì và thắt chặt, thể hiện tình đồng chí, đồng đội keo sơn.

Trong công tác xây dựng Đảng, các hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu chấp hành pháp luật, không có hội viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức.

Đại biểu biểu quyết thông qua nội dung, chương trình tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Với tinh thần “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”, trong nhiệm kỳ mới Hội Cựu Chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu trọng tâm.

Trong đó, có 100% hội viên được quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật; 100% hội viên đạt danh hiệu thi đua xuất sắc hàng năm; tiếp tục đẩy mạnh hành trình về nguồn, giáo dục lý tưởng cách mạng phối hợp cùng Đoàn Thanh niên cơ quan; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và hoạt động Hội.

Đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Đẩy mạnh chuyển đổi số, gương mẫu đi đầu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Lê Văn Cầu - Phó Trưởng Ban Công tác Cựu chiến binh T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Hội Cựu Chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn đã đạt được.

Thiếu tướng Lê Văn Cầu phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Thiếu tướng Lê Văn Cầu đề nghị trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội Cựu Chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn tiếp tục làm tốt công tác tập hợp cựu chiến binh, cựu quân nhân, vận động hội viên tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, tham gia giám sát phản biện xã hội theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh các quan điểm sai trái của thế lực thù địch, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; luôn giữ vững phẩm chất người lính Bộ đội Cụ Hồ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

“Nếu chúng ta không theo kịp sự tiến triển của xã hội về công tác chuyển đổi số, chúng ta sẽ tự thụt lùi. Cựu chiến binh Cơ quan T.Ư Đoàn phải đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn”, Thiếu tướng Cầu nói.

Thiếu tướng Lê Văn Cầu nhấn mạnh, Hội cần luôn nêu cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau, nâng cao chất lượng cuộc sống, quan tâm các hoạt động tri ân các thế hệ đi trước có công, các hoạt động tình nghĩa trong nội bộ Hội và cộng đồng, góp phần gắn kết tình cảm đồng chí đồng đội và nhân dân.

Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Truyền lửa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Anh Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan T.Ư Đoàn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nêu rõ, Hội Cựu Chiến binh không đơn thuần là một tổ chức đoàn thể của người cao tuổi, mà là “cánh tay nối dài của Đảng ủy” và là “người thầy” cho thế hệ cán bộ Đoàn trẻ.

Anh Nguyễn Minh Triết đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 196 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong tình hình mới và coi đây là định hướng xuyên suốt cho toàn bộ hoạt động của Hội.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Triết lưu ý, Hội cần luôn nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống, nêu gương phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Tăng cường công tác phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ quan để tổ chức nhiều hơn các chương trình hoạt động giáo dục cho đoàn viên gắn với xây dựng văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức trẻ trong cơ quan T.Ư Đoàn.

Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò của Hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan. Nâng tầm các hoạt động đền ơn đáp nghĩa theo đúng hướng thiết thực, bền vững; quan tâm hơn nữa đến việc chăm lo hội viên và cán bộ trong cơ quan có hoàn cảnh khó khăn theo đúng tinh thần nhân văn.

Thiếu tướng Lê Văn Cầu và Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn khóa IV. Ảnh: Xuân Tùng

Tại Đại hội đã công bố quyết định của T.Ư Hội Cựu Chiến binh Việt Nam chỉ định Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra, Trưởng ban Kiểm tra Hội Cựu Chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 9 ủy viên. TS. Hoàng Minh Tuấn – Phó Giám đốc phụ trách Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam được chỉ định làm Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Cơ quan T.Ư Đoàn khóa IV. Hai Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Cơ quan T.Ư Đoàn khóa IV là anh Lương Minh Trường – Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Thư ký Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Phùng Ngọc Tú – Chuyên viên chính Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam.