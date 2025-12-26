Chị Nguyễn Thị Thủy được chỉ định giữ chức Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định chỉ định Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 41 đồng chí. Chị Nguyễn Thị Thủy được chỉ định giữ chức Bí thư Thành Đoàn; các anh chị: Dương Thị Hương Giang, Nguyễn Tiến Mạnh và Đỗ Đức Chính được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành Đoàn.

Ấn tượng kết quả giai đoạn 2022-2025

Ngày 26/12, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp.

Dự đại hội có ông Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng, anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, cùng 290 đại biểu chính thức là cán bộ đoàn, đoàn viên ưu tú, đại diện hơn 164.000 đoàn viên và hơn 800.000 thanh niên thành phố.

Giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ Hải Phòng đã bám sát chỉ đạo, lãnh đạo của thành phố và Trung ương Đoàn, đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Các cấp bộ Đoàn thành phố đã triển khai 6.000 công trình, phần việc thanh niên; duy trì 725 đội hình tình nguyện “bình dân học vụ số”, tổ chức gần 1.000 hoạt động tập huấn tuyên truyền, cài đặt và sử dụng VneID, VssID; nhận diện và phòng ngừa thông tin xấu độc trên không gian số cho hơn 66.200 người. Đồng thời, thành lập 115 đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng (ảnh trái) và anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (ảnh phải) dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên được triển khai thường xuyên, liên tục. Đặc biệt, các hoạt động uống nước nhớ nguồn, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công được chú trọng.

Toàn thành phố đã số hóa 866 địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ, số hóa 100% nghĩa trang liệt sĩ tổng trị giá 4,3 tỷ đồng; phối hợp phục dựng 200 di ảnh liệt sĩ; thành lập đoàn thăm hỏi, động viên, tặng 14.634 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng với tổng trị giá hơn 7,3 tỷ đồng; tổ chức 95 chương trình khám bệnh tình nguyện, cấp phát thuốc miễn phí cho 14.250 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng với tổng trị giá 4,2 tỷ đồng.

Các đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm công nghệ, OCOP của thanh niên Hải Phòng.

Các phong trào hành động cách mạng tiếp tục được phát triển mạnh mẽ với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về thanh niên trong thời kỳ đổi mới.

Đặc biệt, giai đoạn 2022-2025, trước tình hình phức tạp của bão lũ, thành phố thành lập 624 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ các địa phương, với tổng giá trị gần 5 tỷ đồng.

Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trong giai đoạn, đã giới thiệu 13.737 đoàn viên ưu tú cho Đảng, 6.923 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Các đại biểu chụp ảnh check-in tại đại hội.

Xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới

Với khẩu hiệu “Đoàn kết - Tiên phong - Khát vọng - Phát triển”, Đại hội I xác định mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Hải Phòng thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, sống có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, giàu lòng yêu nước, có tri thức, sức khỏe, khát vọng vươn lên, hội nhập quốc tế. Đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng nhanh, bền vững. Trong đó, phấn đấu thực hiện 4 đề án và 16 chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025 -2030.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chị Nguyễn Thị Thủy được chỉ định giữ chức Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành gồm 41 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Chị Nguyễn Thị Thủy được chỉ định giữ chức Bí thư Thành đoàn Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các anh chị: Dương Thị Hương Giang, Nguyễn Tiến Mạnh, Đỗ Đức Chính được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành đoàn.

Đại hội cũng công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc phân bổ, chỉ định Đoàn đại biểu TP Hải Phòng dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, gồm 18 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết.