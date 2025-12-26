Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Vinh danh 30 nhà nông trẻ xuất sắc đạt Giải thưởng Lương Định Của năm 2025

Xuân Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Bí thư T.Ư Đoàn kỳ vọng các nhà nông trẻ nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2025 trở thành lực lượng nòng cốt, dẫn dắt phong trào thanh niên nông thôn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và hội nhập.

tp-giaithuong-luongdinhcua2.jpg
Tiết mục văn nghệ tại lễ trao giải thưởng Lương Định Của. Ảnh: Xuân Tùng

Tối 26/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX năm 2025.

Dự chương trình có bà Hà Thị Nga - Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; ông Cầm Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

tp-giaithuong-luongdinhcua3.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ trao giải.
﻿Ảnh: Xuân Tùng
tp-giaithuong-luongdinhcua1.jpg

Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, T.Ư Đoàn xác định đồng hành với thanh niên nông thôn, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài. Giải thưởng Lương Định Của là sự ghi nhận và cổ vũ thiết thực đối với những nhà nông trẻ tiêu biểu trên cả nước.

Theo anh Lâm, 30 nhà nông trẻ nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2025 có điểm chung về ý chí vươn lên, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và khát vọng làm giàu chính đáng trên quê hương. Đây là những gương tiêu biểu cho thanh niên nông thôn Việt Nam, lan tỏa sự cần cù, sáng tạo trong lao động, xung kích đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới.

tp-giaithuong-luongdinhcua6.jpg
Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Xuân Tùng

Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại

Anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ngành nông nghiệp đang đứng trước những thách thức đan xen, từ tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, biến động thị trường toàn cầu đến sự thay đổi nhanh chóng của xu hướng tiêu dùng, tiêu chuẩn xanh và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh quốc tế, đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ, chủ động và sáng tạo của lực lượng thanh niên.

tp-giaithuong-luongdinhcua7.jpg
Gương mặt được nhận Giải thưởng chia sẻ về hành trình khởi nghiệp tại chương trình.
﻿Ảnh: Xuân Tùng

“Mỗi bạn trẻ cần phát huy sức trẻ, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương mình; biến ý tưởng, khát vọng thành những mô hình, sản phẩm, giá trị cụ thể, góp phần tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, hiện đại”, anh Lâm nêu rõ.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm mong muốn các gương mặt tiêu biểu được vinh danh sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần tiên phong, trở thành những hạt nhân dẫn dắt, truyền cảm hứng và đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên cả nước trên con đường lập thân, lập nghiệp, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

tp-giaithuong-luongdinhcua8.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga và Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp trao giải thưởng cho "nhà nông trẻ xuất sắc". Ảnh: Xuân Tùng
tp-giaithuong-luongdinhcua10.jpg
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm trao giải thưởng cho "nhà nông trẻ xuất sắc". Ảnh: Xuân Tùng
tp-giaithuong-luongdinhcua9.jpg
tp-giaithuong-luongdinhcua12.jpg

Được tổ chức từ năm 2006, đến nay, Giải thưởng Lương Định Của đã tôn vinh 2.158 “nhà nông trẻ xuất sắc” trên khắp cả nước. Nhiều gương sau khi nhận giải thưởng vẫn tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển nông nghiệp, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng khoa học công nghệ, tạo việc làm và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Liên hoan thanh niên nông thôn toàn quốc và lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX, năm 2025 có sự tài trợ, đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Xuân Tùng
#Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #T.Ư Đoàn #Giải thưởng Lương Định Của #thanh niên nông thôn #nông nghiệp #nông thôn #nông dân #nhà nông trẻ #thanh niên #Lương Định Của #phát triển bền vững #nông nghiệp xanh #khởi nghiệp

Xem thêm

Cùng chuyên mục