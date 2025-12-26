Vinh danh 30 nhà nông trẻ xuất sắc đạt Giải thưởng Lương Định Của năm 2025

TPO - Ban Bí thư T.Ư Đoàn kỳ vọng các nhà nông trẻ nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2025 trở thành lực lượng nòng cốt, dẫn dắt phong trào thanh niên nông thôn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và hội nhập.

Tiết mục văn nghệ tại lễ trao giải thưởng Lương Định Của. Ảnh: Xuân Tùng

Tối 26/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX năm 2025.

Dự chương trình có bà Hà Thị Nga - Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; ông Cầm Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Các đại biểu tham dự Lễ trao giải.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, T.Ư Đoàn xác định đồng hành với thanh niên nông thôn, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài. Giải thưởng Lương Định Của là sự ghi nhận và cổ vũ thiết thực đối với những nhà nông trẻ tiêu biểu trên cả nước.

Theo anh Lâm, 30 nhà nông trẻ nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2025 có điểm chung về ý chí vươn lên, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và khát vọng làm giàu chính đáng trên quê hương. Đây là những gương tiêu biểu cho thanh niên nông thôn Việt Nam, lan tỏa sự cần cù, sáng tạo trong lao động, xung kích đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Xuân Tùng

Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại

Anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ngành nông nghiệp đang đứng trước những thách thức đan xen, từ tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, biến động thị trường toàn cầu đến sự thay đổi nhanh chóng của xu hướng tiêu dùng, tiêu chuẩn xanh và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh quốc tế, đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ, chủ động và sáng tạo của lực lượng thanh niên.

Gương mặt được nhận Giải thưởng chia sẻ về hành trình khởi nghiệp tại chương trình.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

“Mỗi bạn trẻ cần phát huy sức trẻ, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương mình; biến ý tưởng, khát vọng thành những mô hình, sản phẩm, giá trị cụ thể, góp phần tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, hiện đại”, anh Lâm nêu rõ.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm mong muốn các gương mặt tiêu biểu được vinh danh sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần tiên phong, trở thành những hạt nhân dẫn dắt, truyền cảm hứng và đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên cả nước trên con đường lập thân, lập nghiệp, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga và Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp trao giải thưởng cho "nhà nông trẻ xuất sắc". Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm trao giải thưởng cho "nhà nông trẻ xuất sắc". Ảnh: Xuân Tùng