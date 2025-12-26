Mỗi thanh niên phải là một 'đại sứ du lịch', làm giàu từ nội lực văn hóa Cố đô

TPO - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị, thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Huế cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, du lịch - dịch vụ, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị di sản trong giai đoạn mới.

Sáng 25/12, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Huế diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế; ông Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND TP. Huế; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Dấu ấn của tuổi trẻ TP. Huế

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết lưu ý, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Huế lần thứ XVII diễn ra trong bối cảnh thành phố đang triển khai mạnh mẽ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, với khát vọng phát triển nhanh, bền vững, hiện đại và giàu bản sắc.

Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo TP. Huế, đại diện các sở, ban, ngành địa phương cùng các đại biểu dự phiên trọng thể của Đại hội.

TP. Huế là một trong những trung tâm lớn về văn hóa - lịch sử, du lịch - dịch vụ, y tế - giáo dục; là cực tăng trưởng của vùng động lực miền Trung và là địa phương duy nhất ở Việt Nam, cũng như khu vực Đông Nam Á, có 8 di sản được UNESCO ghi danh.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

“Chúng ta tự hào với tầm vóc và diện mạo mới của một đô thị di sản, từng bước khẳng định là một trong các địa phương có đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của khu vực và cả nước. Đáng trân trọng và tự hào hơn nữa trong những kết quả đó luôn có dấu ấn của tuổi trẻ TP. Huế - lực lượng tiên phong, xung kích, sáng tạo, góp phần trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương”, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết nhìn nhận.

Đại hội diễn ra trong không khí phấn khởi, đầy kỳ vọng.

Từ thực tiễn phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh ba điểm nhấn nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP. Huế.

Thứ nhất, công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, gắn với chuyển đổi số và xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới. Cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên thành phố Huế thời kỳ mới” được triển khai hiệu quả trên nền tảng các giá trị “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”, với hơn 21.000 công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Việc số hóa công tác giáo dục thông qua App Đoàn thanh niên trên nền tảng Hue-S thu hút hơn 46.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng tiếp tục lan tỏa sâu rộng, thu hút trên 861.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi, với các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn có tổng giá trị quà tặng hơn 3,9 tỉ đồng.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Thứ hai, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên Huế được thể hiện rõ nét qua việc tham gia giải quyết các vấn đề cấp bách và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực được triển khai với tổng giá trị trên 48 tỷ đồng. Phong trào tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được thực hiện đồng bộ, nổi bật là hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng trong hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội đạt tổng kinh phí gần 10,3 tỉ đồng, trong đó huy động 1,6 tỉ đồng xóa 23 nhà tạm, nhà dột nát, giúp thành phố hoàn thành mục tiêu sớm hơn kế hoạch.

Thứ ba, các chương trình đồng hành với thanh niên tiếp tục được triển khai thực chất, hiệu quả. Chương trình Tiếp sức đến trường, Tiếp sức mùa thi được tổ chức quy mô toàn thành phố, với tổng nguồn lực gần 19,5 tỉ đồng và hơn 8.200 tình nguyện viên tham gia. Công tác hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp đạt tổng dư nợ hơn 369 tỉ đồng, hỗ trợ gần 6.900 hộ gia đình và thanh niên. Công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm ghi nhận hơn 101.000 lượt đoàn viên được định hướng nghề nghiệp và trên 50.000 thanh niên được giới thiệu việc làm thành công.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu mới

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Huế và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai đồng bộ các định hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.

Theo đó, công tác giáo dục cần được đổi mới mạnh mẽ, kiên định các nội dung mang tính nguyên tắc, đồng thời điều chỉnh phương thức phù hợp với bối cảnh mới, lấy chuyển đổi số làm trọng tâm. Công tác tuyên truyền, giáo dục cần chuyển từ một chiều sang đa chiều, tăng cường tương tác với đoàn viên, thanh niên.

Trên nền tảng cuộc vận động Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên TP. Huế thời kỳ mới, cần xác lập rõ hình mẫu Thanh niên Cố đô trong kỷ nguyên số, kết hợp hài hòa giữa bản sắc Huế và tư duy toàn cầu. Giáo dục thanh niên không chỉ dừng ở lòng yêu nước chung chung mà phải được cụ thể hóa bằng tình yêu di sản; mỗi đoàn viên trở thành một “đại sứ văn hóa số”, chủ động ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để lan tỏa giá trị di sản Huế ra thế giới, góp phần xây dựng hình ảnh một Huế giàu bản sắc, văn minh và hội nhập.

Trình bày tham luận tại Đại hội.

Cùng với đổi mới giáo dục, các cấp bộ Đoàn cần triển khai phong trào Tiên phong trong kỷ nguyên mới, bám sát các nhóm giải pháp đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Huế và định hướng của Trung ương. Tuổi trẻ thành phố được kỳ vọng đi đầu trong làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong khởi nghiệp trên nền tảng văn hóa và công nghệ, phát triển các sản phẩm du lịch thông minh. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tình nguyện, nhất là tại vùng sâu, vùng xa; tích cực tham gia hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

TP. Huế xác định đến năm 2030 trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu, cơ cấu kinh tế xác định dịch vụ chiếm 47 - 49%. “Tôi đề nghị các cấp bộ đoàn của thành phố phải tiên phong trong kinh tế du lịch và dịch vụ, mỗi đoàn viên thanh niên phải là một “đại sứ du lịch” chủ động tham gia phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố, làm giàu từ nội lực văn hóa Cố đô”, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đề nghị.

Bên cạnh phát huy vai trò xung kích của thanh niên, công tác Đoàn cần chú trọng các hoạt động đồng hành, hỗ trợ, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tập trung giải quyết các nhu cầu thiết thân của tuổi trẻ, phát huy quyền tham gia và tiếng nói của thanh thiếu nhi. Mỗi hoạt động phải bảo đảm giá trị “ba tốt”: Tốt cho địa phương, tốt cho tổ chức và tốt cho thanh niên, qua đó tạo môi trường phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ TP. Huế.

Trải nghiệm thực tế ảo bên lề Đại hội.

Cuối cùng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn nhấn mạnh yêu cầu về cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương là xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn thời kỳ mới với "3 gần", "5 phải", "4 không" và phương pháp làm việc "3 dễ", "3 rõ”, "3 đo". Cán bộ Đoàn thực hiện “3 gần” là gần dân - gần cơ sở - gần không gian số; "5 phải" là phải lắng nghe - phải đối thoại - phải làm mẫu - phải chịu trách nhiệm - phải báo cáo kết quả; "4 không": Không hình thức - không né tránh - không đùn đẩy - không làm sai chức năng.

Trong chỉ đạo điều hành, phải quán triệt và khắc phục bệnh hành chính, hình thức. Mọi chủ trương phải "3 dễ", đó là dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm; triển khai phải "3 rõ" là rõ mục tiêu - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn. "3 đo" là đo được đầu vào, đo đầu ra và đo tác động. Phấn đấu mỗi quý có một kết quả nổi bật, mỗi năm thực hiện hai đột phá.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Thành Đoàn Huế khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn chúc mừng và bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành khóa mới là tập thể có đủ phẩm chất, năng lực, đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đủ sức lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới, đóng góp vào sự phát triển chung của TP. Huế.

Đại hội xác định khẩu hiệu hành động Tuổi trẻ TP. Huế đoàn kết - tiên phong - đổi mới - phát triển. “Ban Bí thư Trung ương Đoàn tin tưởng rằng, với truyền thống anh hùng của quê hương, với niềm tự hào trên mảnh đất thần kinh, cùng tinh thần hành động của Đại hội, tuổi trẻ TP. Huế sẽ biến mục tiêu thành chương trình, biến chương trình thành công trình, biến quyết tâm thành kết quả cụ thể; góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng TP. Huế phát triển toàn diện, nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ 2025 - 2030”, anh Nguyễn Minh Triết kỳ vọng.