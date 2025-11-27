Thái Nguyên khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

TPO - Với sự tham dự của 250 đại biểu đại diện cho hơn 100.000 đoàn viên, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ I đánh dấu bước phát triển mới của phong trào thanh thiếu nhi và tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Chiều 27/11, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã chính thức khai mạc, thu hút sự tham dự của 250 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 100.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh.

Chị Phạm Thị Thu Hiền – Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc, chị Phạm Thị Thu Hiền – Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh: “Hôm nay, trên quê hương cách mạng, trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ I chính thức khai mạc phiên thứ nhất, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh”.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Bí thư Tỉnh Đoàn Phạm Thị Thu Hiền nhấn mạnh, 250 đại biểu đại diện cho ý chí, trí tuệ và khát vọng của tuổi trẻ Thái Nguyên. Chị cũng khẳng định, Đại hội được tổ chức trong bối cảnh toàn tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy theo chủ trương của Trung ương, trong đó có việc hợp nhất Tỉnh Đoàn Thái Nguyên và Tỉnh Đoàn Bắc Kạn. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ hai tỉnh trong việc đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thứ nhất của Đại hội.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chị Phạm Thị Thu Hiền cho biết, trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn ở các cấp, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong thanh niên, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh. Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh nhiệm kỳ trước, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ mới; góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Trước đó, đoàn đại biểu tham dự Đại hội viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên.

Phiên khai mạc cũng tiến hành bầu cử các chức danh quan trọng, gồm Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, với 100% đại biểu nhất trí thông qua. Kết thúc phiên, Đại hội thông qua chương trình làm việc và quy chế điều hành, tạo nền tảng cho các phiên thảo luận, tham luận và góp ý văn kiện trong ngày làm việc tiếp theo.

Khánh thành công trình thanh niên trước thềm khai mạc Đại hội.

Đại hội lần thứ I của tuổi trẻ Thái Nguyên là dịp khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo, sức trẻ và trách nhiệm của đoàn viên trong công tác Đoàn, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển bền vững, vững vàng bước vào giai đoạn mới.