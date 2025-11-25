Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Tỉnh Đoàn Ninh Bình khởi công các công trình thanh niên chào mừng Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030

Diệu Nhi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 25/11, tại Nhà văn hóa thôn 3, xã Khánh Trung, Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức khởi công các công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự chương trình, có ông Nguyễn Hoàng Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Phạm Thị Bích Thảo - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn.

Tại chương trình, Tỉnh Đoàn đã trao tặng 1 “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” trị giá 150 triệu đồng cho gia đình em Phạm Gia Nghĩa (thôn 5, xã Khánh Trung) có hoàn cảnh khó khăn. Mái ấm mới góp phần tạo thêm niềm tin và hy vọng để em vươn lên trong cuộc sống.

Ngoài ra, Tỉnh Đoàn cũng trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh Đoàn phối hợp với các đơn vị đồng hành cùng tham gia khởi công xây dựng Ngôi nhà Khăn quàng đỏ, đến thăm tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

z7261237032498-bcb46ea30004877a361473bd94f1ee24.jpg
Anh Trần Ngọc Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu khai mạc Lễ khởi công.
z7261237032514-6216d1c436896199d9f554d5c573eef8.jpg
z7261237032581-d0417dc9dc54e84c4bdf44f9cf800f31.jpg
z7261237032508-6b76c30068a997307e396f4dc2a08a11.jpg
Tỉnh Đoàn Ninh Bình trao tặng biển tượng trưng các công trình thanh niên.
z7261237032536-bc04032d1ef242b1c822bc8037b3986e.jpg
Đại diện lãnh đạo khởi công xây dựng Ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho gia đình em Phạm Gia Nghĩa.

Ngay sau chương trình, các hoạt động hưởng ứng diễn ra đồng loạt tại các xã. Tại xã Rạng Đông, anh Bùi Chính Thức - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn đã trao tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đoàn Cụm thi đua số 2 và Cụm các trường đại học, cao đẳng trao tặng 2 công trình điểm vui chơi thể dục thể thao ngoài trời trị giá 50 triệu đồng.

Tại phường Duy Tân, anh Vũ Trần Tùng Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao tặng 2 công trình Số hóa di tích lịch sử Đền Lảnh Giang và Làng lụa Nha Xá bằng công nghệ VR360 trị giá 300 triệu đồng.

Mỗi công trình hôm nay là một thông điệp yêu thương, một hành động cống hiến, là dấu ấn tô đậm thêm hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Ninh Bình - luôn sống có lý tưởng, có trách nhiệm, có khát vọng dựng xây quê hương giàu đẹp, hiện đại, văn minh.

z7261237032580-aa21bca5a2f713685aac2f12af60d82c.jpg
z7261237032538-41958ba14b593c0b2b19d872c873d2e0.jpg
z7261237032422-1c9f08ea2355295afc0adb724b20b77b.jpg
Các hoạt động hưởng ứng sau chương trình khởi công.
Diệu Nhi
#Ninh Bình #công trình thanh niên #đại hội #trường học #quà tặng #đoàn thanh niên #xã Khánh Trung

