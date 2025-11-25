Trung ương Đoàn hỗ trợ 2 gia đình có người tử nạn và trao 1.000 túi an sinh cho người dân vùng lũ Đắk Lắk

TPO - Sau đợt mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk, Trung ương Đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi, hỗ trợ 2 gia đình có người tử nạn và trao 1.000 túi an sinh cho người dân vùng lũ nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Chương trình trao quà của Trung ương Đoàn. Video: Phạm Nguyễn

Ngày 25/11, đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến vùng lũ phía Đông của tỉnh Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ) để thăm hỏi nhân thân các nạn nhân và trao nhu yếu phẩm cho người dân vừa trải qua trận lũ lịch sử.

Đoàn gồm anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Lâm Tùng - Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam; cùng anh Lương Minh Tùng - Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (bìa trái), thắp nhang và động viên gia đình có người tử nạn do mưa lũ.

Trong dịp này, Trung ương Đoàn hỗ trợ 20 triệu đồng cho 2 gia đình có người tử nạn do mưa lũ (mỗi hộ 10 triệu đồng). Chia sẻ với các gia đình có người thân mất trong thiên tai, anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và động viên họ cố gắng vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác của Trung ương Đoàn tặng quà, động viên bà con vượt qua mất mát sau lũ.

Cũng trong chuyến thăm này, Trung ương Đoàn đã trao 1.000 túi an sinh cho người dân 2 xã Tuy An Bắc và Tuy An Đông. Đây là 2 trong số các địa phương ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ lịch sử.

Xúc động khi nhận được hỗ trợ, ông Nguyễn Văn Dương (xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk) cho biết: “Đồ đạc trong nhà đã bị hư hỏng hết. Chúng tôi làm nông, cuộc sống vốn đã khó khăn nay lũ ập đến cuốn trôi tất cả. Giờ được Trung ương Đoàn hỗ trợ nhu yếu phẩm, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn”.

Trung ương Đoàn đã trao 1.000 túi an sinh cho người dân 2 xã Tuy An Bắc và Tuy An Đông.

Ngay sau chương trình trao quà, đoàn công tác tiếp tục đến động viên lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện đang ngày đêm hỗ trợ người dân thu dọn nhà cửa, khôi phục cuộc sống sau lũ.

Tình nguyện viên tham gia hỗ trợ trao quà.

Đoàn công tác Trung ương Đoàn cũng dành 5 triệu đồng để khích lệ tinh thần đội thanh niên tình nguyện đang tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ.