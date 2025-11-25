Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Trung ương Đoàn hỗ trợ 2 gia đình có người tử nạn và trao 1.000 túi an sinh cho người dân vùng lũ Đắk Lắk

Phạm Thọ - Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau đợt mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk, Trung ương Đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi, hỗ trợ 2 gia đình có người tử nạn và trao 1.000 túi an sinh cho người dân vùng lũ nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Chương trình trao quà của Trung ương Đoàn. Video: Phạm Nguyễn

Ngày 25/11, đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến vùng lũ phía Đông của tỉnh Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ) để thăm hỏi nhân thân các nạn nhân và trao nhu yếu phẩm cho người dân vừa trải qua trận lũ lịch sử.

Đoàn gồm anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Lâm Tùng - Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam; cùng anh Lương Minh Tùng - Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk.

tp-1.jpg
tp-2.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (bìa trái), thắp nhang và động viên gia đình có người tử nạn do mưa lũ.

Trong dịp này, Trung ương Đoàn hỗ trợ 20 triệu đồng cho 2 gia đình có người tử nạn do mưa lũ (mỗi hộ 10 triệu đồng). Chia sẻ với các gia đình có người thân mất trong thiên tai, anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và động viên họ cố gắng vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống.

tp-5.jpg
tp-6.jpg
tp-11.jpg
Đoàn công tác của Trung ương Đoàn tặng quà, động viên bà con vượt qua mất mát sau lũ.

Cũng trong chuyến thăm này, Trung ương Đoàn đã trao 1.000 túi an sinh cho người dân 2 xã Tuy An Bắc và Tuy An Đông. Đây là 2 trong số các địa phương ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ lịch sử.

Xúc động khi nhận được hỗ trợ, ông Nguyễn Văn Dương (xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk) cho biết: “Đồ đạc trong nhà đã bị hư hỏng hết. Chúng tôi làm nông, cuộc sống vốn đã khó khăn nay lũ ập đến cuốn trôi tất cả. Giờ được Trung ương Đoàn hỗ trợ nhu yếu phẩm, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn”.

tp-8.jpg
tp-10.jpg
tp-9.jpg
Trung ương Đoàn đã trao 1.000 túi an sinh cho người dân 2 xã Tuy An Bắc và Tuy An Đông.

Ngay sau chương trình trao quà, đoàn công tác tiếp tục đến động viên lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện đang ngày đêm hỗ trợ người dân thu dọn nhà cửa, khôi phục cuộc sống sau lũ.

tp-7.jpg
Tình nguyện viên tham gia hỗ trợ trao quà.

Đoàn công tác Trung ương Đoàn cũng dành 5 triệu đồng để khích lệ tinh thần đội thanh niên tình nguyện đang tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phạm Thọ - Tiền Lê
#Mưa lũ #Đắk Lắk #Trung ương Đoàn #hỗ trợ #túi an sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục