Công trình Sắc thắm cờ hoa Tổ quốc hướng về Đại hội Đoàn tỉnh An Giang

Nhật Huy

Hướng về Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), tuổi trẻ xã đảo Tiên Hải cùng lực lượng biên phòng đã khánh thành công trình thanh niên Sắc thắm cờ hoa Tổ quốc, tại khu vực Cột mốc chủ quyền quần đảo Hải Tặc. Lá cờ kết từ gần 300 chậu hoa trang đỏ - vàng, sắc hoa giữa biển trời thể hiện tinh thần xung kích và niềm tự hào của đoàn viên nơi đầu sóng ngọn gió.

Ngày 3/12, Chi đoàn Đồn Biên phòng Tiên Hải phối hợp Xã Đoàn Tiên Hải (tỉnh An Giang) khánh thành Công trình Thanh niên Sắc thắm cờ hoa Tổ quốc tại khu vực Cột mốc chủ quyền quần đảo Hải Tặc. Công trình tạo hình Quốc kỳ Việt Nam từ gần 300 chậu hoa trang đỏ - vàng, kích thước 6,45 x 4,55 m, trở thành điểm nhấn sinh động nơi đầu sóng ngọn gió.

z7288161891319-5cc7f56baaf74be2a2fa0bec7296ac7f.jpg
Đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Tiên Hải, Thường trực Đảng ủy, UBND, cơ quan, đoàn thể xã Tiên Hải, các lực lượng, đơn vị vũ trang trên địa bàn thực hiện nghi thức Cắm biển Công trình.

Bí thư Xã Đoàn Tiên Hải - chị Phan Thị Thúy Diễm cho biết, công trình là tâm huyết của đoàn viên biên phòng và tuổi trẻ xã đảo, thể hiện trách nhiệm và niềm tự hào trước chủ quyền biển đảo. “Chúng tôi mong du khách và người dân khi đến Hòn Tre cảm nhận được tinh thần cống hiến của đoàn viên thanh niên nơi tuyến đầu”, chị Diễm nói.

Đại úy Nguyễn Thanh Phương - Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Tiên Hải cho hay, công trình được thực hiện nhằm chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030); kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ngay sau lễ khánh thành, gần 100 đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ và học sinh tham gia chương trình “Hãy làm sạch biển”, thu gom khoảng 2 tấn rác thải, làm sạch hơn 500m bờ biển Bãi Bắc, lan toả tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường xã đảo.

z7288161888167-d615a1aafd393dbb881f57b9db398cc6.jpg
Quang cảnh buổi lễ
z7288161899501-0331022c6e50755c9ffc7af83346ccca-213.jpg
Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, hội viên, học sinh trên xã đảo Tiên Hải tham gia thu gom rác thải, làm sạch bãi biển.
Nhật Huy
