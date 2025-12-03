Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ XI mang thông điệp gì?

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với sự tâm huyết và sáng tạo, biểu trưng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI của nhóm tác giả đến từ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) đã được trao giải Nhất và được lựa chọn làm biểu trưng chính thức của Đại hội.

Với vai trò trưởng nhóm, Thượng úy Đoàn Xuân Hưng (Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) cho biết, ngay sau khi Ban tổ chức phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng của Đại hội, nhóm tác giả đã phối hợp để lên ý tưởng về biểu trưng sự kiện đặc biệt quan trọng của tuổi trẻ toàn quân.

tnqd.jpg
Biểu trưng chính thức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI
﻿(2025-2030).

“Quá trình thực hiện, chúng tôi tranh thủ bàn bạc sau những giờ làm việc chuyên môn ở mỗi cơ quan, đơn vị. Nhờ sự nhiệt tình của mọi người, sau gần 2 tháng triển khai thực hiện, chúng tôi đã hoàn thành tác phẩm dự thi với 2 phương án biểu trưng, trong đó phương án 1 được Ban tổ chức lựa chọn trao giải Nhất”, Thượng úy Hưng chia sẻ.

Theo Thượng úy Đoàn Xuân Hưng, tác phẩm được lấy cảm hứng từ hình tượng người chiến sĩ ôm cây súng bảo vệ Tổ quốc, biểu trưng cho sức mạnh, lòng trung thành và tinh thần chiến đấu kiên cường của tuổi trẻ Quân đội. Hình khối tổng thể được tạo dựng vững chãi, hài hòa, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất và ý chí không ngừng vươn lên.

Màu sắc chủ đạo kế thừa sắc xanh lá của màu áo lính, kết hợp cùng biểu tượng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thể hiện khát vọng, niềm tin và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

tnqd.png
Chi tiết biểu trưng chính thức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI.

Tác phẩm không chỉ là biểu tượng cho một kỳ Đại hội, mà còn là dấu ấn tinh thần của tuổi trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam - trung thành, sáng tạo, xung kích, quyết thắng, sẵn sàng cống hiến vì Tổ quốc giàu mạnh và trường tồn.

Tổng thể biểu trưng được cấu tạo bởi 4 khối, trong đó 1 khối là biểu trưng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 3 khối còn lại được sắp xếp hài hòa trong bố cục vững chãi, hướng lên cao, thể hiện khí thế, niềm tin và khát vọng vươn tới tương lai của tuổi trẻ Quân đội đang đỡ biểu trưng của Đoàn.

Ba khối hình tượng trưng cho 3 tinh thần Tiên phong Quyết thắng, gồm: Tiên phong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tiên phong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”.

Kết cấu logo được lấy cảm hứng từ hình tượng người chiến sĩ đang ôm khẩu súng, thể hiện tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam của tuổi trẻ Quân đội. Khi kết hợp các khối hình sẽ hình thành con tàu hải quân, súng bộ binh và hình ảnh cánh máy bay tượng trưng cho các lực lượng chủ lực của Quân đội là Lục quân, Hải quân và Không quân.

dsc9289.jpg
Ban tổ chức Đại hội trao giải Nhất cho đại diện nhóm tác giả, ngày 3/12.

Các hình ảnh đều có chung hướng về phía trước mang trên mình sứ mệnh của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thể hiện tinh thần của Đại hội.

“Cùng với đó, hình tượng số I La Mã được lấy cảm hứng từ cây súng, mang biểu tượng và sức mạnh của Quân đội, thể hiện tinh thần dân tộc, đoàn kết, dẻo dai cho dù khó khăn, gian khổ vẫn vượt ngàn chông gai đến với đài vinh quang của đất nước, vững bước vào kỷ nguyên vươn mình. Chi tiết bệ phóng tên lửa được hình thành thể hiện cho Quân đội đang phát triển hiện đại”, Thượng úy Hưng nói.

Nhóm tác giả gồm Thượng úy Đoàn Xuân Hưng và lao động hợp đồng Phạm Mai Phương (Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật); Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Vũ Thu Hường và Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Việt Anh (Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật); Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Ngọc Minh (Phòng Khoa học Quân sự, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật).

Nguyễn Minh
#Quân ủy Trung ương #Bộ Quốc phòng #Tổng cục Chính trị #biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ XI #Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI #Đại hội Đoàn toàn quốc #Ban Thanh niên Quân đội #Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật

Xem thêm

Cùng chuyên mục