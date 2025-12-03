Biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ XI mang thông điệp gì?

TPO - Với sự tâm huyết và sáng tạo, biểu trưng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI của nhóm tác giả đến từ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) đã được trao giải Nhất và được lựa chọn làm biểu trưng chính thức của Đại hội.

Với vai trò trưởng nhóm, Thượng úy Đoàn Xuân Hưng (Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) cho biết, ngay sau khi Ban tổ chức phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng của Đại hội, nhóm tác giả đã phối hợp để lên ý tưởng về biểu trưng sự kiện đặc biệt quan trọng của tuổi trẻ toàn quân.

Biểu trưng chính thức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI

﻿(2025-2030).

“Quá trình thực hiện, chúng tôi tranh thủ bàn bạc sau những giờ làm việc chuyên môn ở mỗi cơ quan, đơn vị. Nhờ sự nhiệt tình của mọi người, sau gần 2 tháng triển khai thực hiện, chúng tôi đã hoàn thành tác phẩm dự thi với 2 phương án biểu trưng, trong đó phương án 1 được Ban tổ chức lựa chọn trao giải Nhất”, Thượng úy Hưng chia sẻ.

Theo Thượng úy Đoàn Xuân Hưng, tác phẩm được lấy cảm hứng từ hình tượng người chiến sĩ ôm cây súng bảo vệ Tổ quốc, biểu trưng cho sức mạnh, lòng trung thành và tinh thần chiến đấu kiên cường của tuổi trẻ Quân đội. Hình khối tổng thể được tạo dựng vững chãi, hài hòa, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất và ý chí không ngừng vươn lên.

Màu sắc chủ đạo kế thừa sắc xanh lá của màu áo lính, kết hợp cùng biểu tượng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thể hiện khát vọng, niềm tin và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Chi tiết biểu trưng chính thức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI.

Tác phẩm không chỉ là biểu tượng cho một kỳ Đại hội, mà còn là dấu ấn tinh thần của tuổi trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam - trung thành, sáng tạo, xung kích, quyết thắng, sẵn sàng cống hiến vì Tổ quốc giàu mạnh và trường tồn.

Tổng thể biểu trưng được cấu tạo bởi 4 khối, trong đó 1 khối là biểu trưng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 3 khối còn lại được sắp xếp hài hòa trong bố cục vững chãi, hướng lên cao, thể hiện khí thế, niềm tin và khát vọng vươn tới tương lai của tuổi trẻ Quân đội đang đỡ biểu trưng của Đoàn.

Ba khối hình tượng trưng cho 3 tinh thần Tiên phong Quyết thắng, gồm: Tiên phong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tiên phong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”.

Kết cấu logo được lấy cảm hứng từ hình tượng người chiến sĩ đang ôm khẩu súng, thể hiện tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam của tuổi trẻ Quân đội. Khi kết hợp các khối hình sẽ hình thành con tàu hải quân, súng bộ binh và hình ảnh cánh máy bay tượng trưng cho các lực lượng chủ lực của Quân đội là Lục quân, Hải quân và Không quân.

Ban tổ chức Đại hội trao giải Nhất cho đại diện nhóm tác giả, ngày 3/12.

Các hình ảnh đều có chung hướng về phía trước mang trên mình sứ mệnh của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thể hiện tinh thần của Đại hội.

“Cùng với đó, hình tượng số I La Mã được lấy cảm hứng từ cây súng, mang biểu tượng và sức mạnh của Quân đội, thể hiện tinh thần dân tộc, đoàn kết, dẻo dai cho dù khó khăn, gian khổ vẫn vượt ngàn chông gai đến với đài vinh quang của đất nước, vững bước vào kỷ nguyên vươn mình. Chi tiết bệ phóng tên lửa được hình thành thể hiện cho Quân đội đang phát triển hiện đại”, Thượng úy Hưng nói.