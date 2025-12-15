VNGGames chính thức phát hành siêu phẩm NARAKA: BLADEPOINT tại Việt Nam - Ra mắt ngày 30.12.2025

VNGGames, Nhà Phát Hành game hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á, chính thức công bố phát hành sản phẩm bom tấn NARAKA: Bladepoint tại thị trường Việt Nam. Là tựa game thuộc thể loại sinh tồn kết hợp yếu tố võ hiệp đến từ hãng NetEase - "ông lớn" trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử của Trung Quốc và được studio 24 Entertainment phát triển, NARAKA: Bladepoint ấn định ngày ra mắt vào 30.12 sắp tới trên nền tảng PC và hứa hẹn mang đến cho người chơi vô vàn trải nghiệm đối kháng cực đỉnh, nơi kỹ năng sẽ quyết định ngôi vị bá chủ.

Điều này sẽ mở kỷ nguyên mới của siêu phẩm NARAKA: Bladepoint, khi VNGGames hứa hẹn mang tới cho cộng đồng game thủ nước nhà những trải nghiệm sáng tạo, đặc sắc. Trước đó, phiên bản quốc tế của NARAKA: Bladepoint gây tiếng vang lớn ngay thời điểm được NetEase giới thiệu. Sản phẩm được giới phê bình đánh giá cao, mang tới ý tưởng đột phá, mở ra chương mới cho dòng game sinh tồn. Đồng thời, trò chơi còn thành công trong việc đưa những nét văn hóa - lịch sử - thần thoại phương Đông trở nên phổ biến, gần gũi đối với cộng đồng game thủ thế giới.

Từ ngày 22.12 tới, game thủ có thể đăng ký trước siêu phẩm mới NARAKA: Bladepoint tại trang chủ trò chơi và cùng thu thập những phần quà độc quyền từ VNGGames. Để chào đón NARAKA: Bladepoint cập bến thị trường Việt Nam, người chơi cần tải ứng dụng Level Up và nhấn “Đăng Ký Trước”, sau đó sẽ nhận những phần quà hấp dẫn tương ứng khi số lượng đăng ký chạm tới các cột mốc quy định.

Đến với NARAKA: Bladepoint, game thủ sẽ có cơ hội đắm chìm trong một thế giới huyền ảo, đậm chất kiếm hiệp phương Đông và bước vào những trận chiến không chút khoan nhượng. Bối cảnh trong trò chơi NARAKA: Bladepoint được thiết kế đẹp mắt, tinh xảo và sống động đậm chất Á Đông, góp phần gợi cho người chơi cảm giác được “hành tẩu giang hồ” thứ thiệt.

Mỗi trận đấu NARAKA sẽ có tối đa 60 người chơi và họ sẽ chiến đấu không ngừng cho đến khi chỉ còn 1 người chơi (hoặc 1 tổ đội 2/3 người). Trước khi nhập cuộc, game thủ sẽ lựa chọn và nhập vai thành một vị tướng đại diện tham chiến. Thay vì đặt trọng tâm vào lối chơi ẩn nấp và đấu súng tầm xa như nhiều tựa game sinh tồn truyền thống, NARAKA: Bladepoint xây dựng hệ thống chiến đấu xoay quanh vũ khí cận chiến đa dạng, kết hợp cùng các vũ khí tầm xa để hỗ trợ giao tranh. Trò chơi khuyến khích lối chơi nhanh, trực diện và đề cao kỹ năng cá nhân, cho phép người chơi thoải mái phô diễn kỹ năng, bản lĩnh chiến đấu để giành lấy vinh quang.

Với hệ thống nhân vật đa dạng về tạo hình và chiêu thức, NARAKA: Bladepoint sẽ giúp cho cộng đồng game thủ thỏa sức lựa chọn cái tên phù hợp phong cách chơi của mình, phản ánh cá tính và sở thích của họ. Tất cả 25 nhân vật (tính đến hiện tại) đều sẽ mang lại trải nghiệm chiến đấu sáng tạo, độc đáo cũng như sở hữu những câu chuyện riêng của họ, tạo nên những thiên anh hùng ca lừng lẫy chốn giang hồ, giúp siêu phẩm mới của VNGGames không chỉ tạo ấn tượng ở phần nhìn mà còn có chiều sâu nội dung đáng kể.

Nhờ đó kể từ cuối năm 2022, trò chơi NARAKA: Bladepoint chính thức được nhà phát triển NetEase quy hoạch trở thành một bộ môn Thể thao điện tử, khi nhận sự hưởng ứng nhiệt liệt từ cộng đồng game thủ toàn cầu. Giải Vô Địch Thế Giới NARAKA 2025 cũng đánh dấu năm thứ tư tổ chức sự kiện, quy tụ hàng loạt cá nhân lẫn đội tuyển hàng đầu các khu vực Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Đông Nam Á và Trung Quốc. Vào đầu năm 2025, NARAKA: Bladepoint cũng vinh dự được xác nhận là một trong 13 nội dung thi đấu của bộ môn Thể thao điện tử tại kỳ Đại hội thể thao Châu Á - ASIAN Games 20, diễn ra tại Nagoya, Nhật Bản.

“Với quyết định phát hành NARAKA: Bladepoint tại Việt Nam, VNGGames muốn mang tới cho người chơi những trải nghiệm riêng biệt, đa dạng, qua đó tiếp tục xây dựng và duy trì được một cộng đồng game thủ nước nhà vững mạnh, nhiệt huyết. Đồng thời VNGGames sẽ kiến tạo các môi trường rèn luyện thể thao điện tử bài bản, chuyên nghiệp để giúp Việt Nam tìm được những cá nhân, tập thể xứng đáng đại diện đất nước để tranh tài tại các đấu trường khu vực, quốc tế.” - Bà Hoàng Lê Bảo Hân, Trưởng Bộ phận Marketing NARAKA: Bladepoint (VNGGames), cũng chia sẻ về những kỳ vọng dành cho sản phẩm tại thị trường Việt Nam.

Với những yếu tố kể trên, NARAKA: Bladepoint hứa hẹn sẽ là siêu phẩm đáng chú ý nhất của VNGGames trong dịp khai màn năm 2026. Thế giới sinh tồn kết hợp yếu tố võ hiệp sống động sắp ra mắt được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều cơ hội trải nghiệm và hoạt động gắn kết hơn nữa cho cộng đồng game thủ Việt Nam. Những thông tin chi tiết về tựa game NARAKA: Bladepoint cũng sẽ được giới thiệu và cập nhật đầy đủ trong thời gian sớm nhất, tại các kênh truyền thông chính thức sau đây:

- Website: https://naraka.vnggames.com/

- Fanpage: https://www.facebook.com/narakabpvn

- TikTok: https://www.tiktok.com/@narakabpvn

- Youtube: https://www.youtube.com/@narakavietnam