Quân ủy Trung ương chỉ định Thượng tướng Lê Quang Minh điều hành Đại hội Đoàn toàn quân

TPO - Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, được Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ định tham gia Đoàn chủ tịch và điều hành Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI.

Sáng 3/12, tại Hà Nội, Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI.

﻿﻿ ﻿ ﻿ Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí.

Chủ trì buổi gặp mặt, Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ), Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Đại hội, cho biết, với chủ đề “TNQĐ bản lĩnh, tiên phong, đột phá, phát triển, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới”, Đại hội có khẩu hiệu hành động “Thanh niên Quân đội - Bản lĩnh, tiên phong, đột phá, phát triển”.

Diễn ra từ ngày 9/12 đến 10/12/2025 tại Hà Nội, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào TNQĐ trong giai đoạn 2022-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TNQĐ 5 năm (2025-2030); trao thưởng phong trào thi đua 2022-2025 và phát động phong trào thi đua 2025-2030.

Đại hội có sự tham dự của nhiều đại biểu khách mời cùng sự tham gia của 400 đại biểu chính thức. Trong đó có 1 đại biểu do Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ định là Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tham gia Đoàn chủ tịch và điều hành Đại hội; 399 đại biểu do Tổng cục Chính trị chỉ định.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy thông tin về Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ góp ý dự thảo các văn kiện của BCH Trung ương Đoàn khoá XII trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031; bầu đoàn đại biểu TNQĐ dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy cho biết, Đại hội sẽ xác định ba khâu đột phá giai đoạn 2025-2030. Cụ thể là tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên thanh niên góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Xung kích thực hiện hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn. Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Đại hội cũng sẽ tổng kết phong trào TNQĐ rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; đồng thời phát động phong trào TNQĐ 3 Tiên phong Quyết thắng”, Thượng tá Nguyễn Quang Huy nói.

Tại buổi gặp mặt báo chí, Ban tổ chức Đại hội đã trao thưởng cho đại diện nhóm tác giả đoạt giải Nhất cuộc thi sáng tác logo biểu trưng của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; đồng thời đánh dấu bước phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào TNQĐ.

Thành công của Đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII; thể hiện ý chí, nguyện vọng, tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ toàn quân đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu sẽ tham dự Lễ báo công, dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa viếng tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn; tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ngoài ra, sẽ có chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội và trưng bày các tư liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị phản ánh các hoạt động nổi bật của tuổi trẻ Quân đội trong giai đoạn 2022-2025, tại trụ sở Bộ Quốc phòng.