Nhiều tập thể và cá nhân là gương sáng trong Bộ Tổng tham mưu

TPO - Trong 5 năm qua, nhiều tập thể và cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng trong Bộ Tổng tham mưu đã được thủ trưởng các cấp khen thưởng, tôn vinh và trở thành những tấm gương sáng.

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu (BTTM) Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị đại biểu các tổ chức quần chúng giai đoạn 2025-2030, với sự tham gia của 320 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 10 nghìn cán bộ, đoàn viên, hội viên trong BTTM.

Theo Cục Chính trị BTTM, giai đoạn 2021-2025, phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng đã luôn bám sát yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ của BTTM và các cơ quan, đơn vị; triển khai chặt chẽ, sâu rộng với các chỉ tiêu, hình thức, biện pháp, mô hình phong phú sinh động, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên hăng hái tham gia và thi đua sôi nổi trong học tập, rèn luyện, cống hiến.

Các tổ chức quần chúng thường xuyên được củng cố, xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy tốt vai trò xung kích, là nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng; thực sự là chỗ dựa, nơi gửi gắm tâm tư, tình cảm của cán bộ, đoàn viên, hội viên tại cơ sở; góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Giai đoạn qua, nhiều đoàn viên, hội viên ưu tú được kết nạp vào Đảng; nhiều tập thể và cán bộ, đoàn viên, hội viên được thủ trưởng các cấp khen thưởng, tôn vinh, thực sự là những tấm gương sáng trong công tác, học tập, lao động sản xuất của cơ quan, đơn vị và BTTM (từ năm 2021 đến nay, có 542 lượt tập thể và 1.420 lượt cá nhân được khen thưởng từ cấp BTTM trở lên).

Tới dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn - Phó Bí thư Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị BTTM; lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội, Ban Công đoàn Quốc phòng, Ban Phụ nữ Quân đội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn - Phó Bí thư Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị BTTM, đề nghị cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và tổ chức quần chúng các cấp chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ của BTTM và cơ quan, đơn vị, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đề cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Các tổ chức quần chúng cần hướng hoạt động của cán bộ, đoàn viên, hội viên vào việc nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, hăng say học tập rèn luyện, tích cực nghiên cứu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Chủ động phòng ngừa và loại trừ những tác động tiêu cực, nhất là những tệ nạn xã hội và luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch xâm nhập vào cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn cũng lưu ý việc thường xuyên nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động với tổ chức quần chúng trên các địa bàn đóng quân, làm tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân và củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

“Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động của tổ chức quần chúng; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, hội viên phát huy tính xung kích, sáng tạo, năng lực, tay nghề; đặc biệt trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công tác quần chúng”, Chủ nhiệm Chính trị BTTM nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đoàn và Đại hội Phụ nữ toàn quốc; dự thảo các báo cáo của Tổng cục Chính trị tại Đại hội Đoàn, Đại hội Công đoàn và Đại hội Phụ nữ toàn quân giai đoạn 2025-2030. Hội nghị cũng tập trung thảo luận các báo cáo của Cục Chính trị BTTM về tổng kết công tác quần chúng thời gian qua, đề ra Chương trình hành động 5 năm tới.

﻿ ﻿ ﻿ Các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết tại hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị tham quan các sản phẩm, công trình tiêu biểu của Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ và Công đoàn trong BTTM.