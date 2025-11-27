Người lính khoác áo blouse rèn đức, luyện tài, dám đương đầu thử thách

TPO - Theo Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Nam - Phó chính ủy Học viện Quân y, các tổ chức quần chúng, cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên... cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp tốt, trình độ chuyên môn giỏi; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung của đơn vị.

Chiều 27/11, Học viện Quân y tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quần chúng giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự chương trình có Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Nam - Phó chính ủy Học viện Quân y; Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội.

Toàn cảnh hội nghị.

Với tinh thần “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, giai đoạn 2021 - 2025, các tổ chức quần chúng trong Học viện đã tổ chức tốt phong trào thi đua “Thanh niên Học viện Quân y rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; “Phụ nữ Học viện đoàn kết - trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên mới”; phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của tổ chức công đoàn tại 2 Bệnh viện…

Hoạt động của các tổ chức quần chúng luôn gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ…

Đảng ủy - Ban Giám đốc Học viện Quân y tặng hoa chúc mừng Hội nghị.

Giai đoạn 2022 - 2025 đã có 11 tập thể, cá nhân của Học viện được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Quốc Phòng, Tổng Cục chính trị tặng cờ thi đua, bằng khen; 29 tập thể và 355 cá nhân được Thủ trưởng Học viện tặng bằng khen, giấy khen…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, PGS. TS Nguyễn Văn Nam - Phó Chính ủy Học viện Quân y nhấn mạnh, cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn là lực lư­ợng đông đảo, có mặt ở tất cả các lĩnh vực công tác của Học viện, trực tiếp góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị...

PGS. TS Nguyễn Văn Nam - Phó Chính ủy Học viện Quân y phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Châu Linh

Thời gian tới, Phó Chính ủy Học viện Quân y đề nghị các tổ chức quần chúng, cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và đoàn viên công đoàn cần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp tốt, trình độ chuyên môn giỏi.

Các thành viên của tổ chức quần chúng cần phát huy tình thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung của đơn vị.

“Cán bộ, đoàn viên, hội viên, công đoàn viên cần thực sự là những ng­ười trí tuệ, thông minh, dũng cảm, tiên phong, là những chiến sĩ số trong thực hiện đột phá về chuyển đổi số; phát huy tính năng động sáng tạo trong đào tạo, điều trị và nghiên cứu khoa học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, PGS.TS Nguyễn Văn Nam nói.