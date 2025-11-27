Trung tướng Trần Minh Đức: Rèn luyện đội ngũ cán bộ trẻ thành nguồn kế cận vững chắc

TPO - Theo Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, cần quan tâm quy hoạch, rèn luyện đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, tạo nguồn kế cận vững chắc cho đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý trong các cơ quan, đơn vị của Tổng cục trong giai đoạn mới.

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quần chúng giai đoạn 2021-2025; xác định phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030.

Tới dự hội nghị có Trung tướng Trần Minh Đức - Chủ nhiệm Tổng cục HC-KT; Trung tướng Đỗ Văn Thiện - Chính ủy Tổng cục HC-KT; lãnh đạo, đại biểu Ban Thanh niên Quân đội, Ban Phụ nữ Quân đội, Ban Công đoàn Quốc phòng.

Thời gian qua, công tác quần chúng trong Tổng cục HC-KT được triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu rộng, phát triển vững chắc; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và đoàn viên công đoàn, người lao động.

Đặc biệt, từ khi sáp nhập, tổ chức lại Tổng cục HC-KT, kế thừa, phát huy kết quả, truyền thống, kinh nghiệm hoạt động của các tổ chức quần chúng trong Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật, công tác quần chúng tiếp tục được triển khai, tổ chức hoạt động chất lượng tốt, hiệu quả góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Trong 5 năm qua, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đã có 1.427 lượt tổ chức quần chúng và 8.639 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động được chỉ huy các cấp khen thưởng.

Trung tướng Trần Minh Đức - Chủ nhiệm Tổng cục HC-KT, cùng các đại biểu tham quan khu vực trưng bày của phụ nữ Tổng cục tại hội nghị.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện - Chính ủy Tổng cục HC-KT, cùng các đại biểu tham quan khu vực trưng bày của thanh niên Tổng cục tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Trần Minh Đức - Chủ nhiệm Tổng cục HC-KT, nhấn mạnh, giai đoạn 2021-2025, kết quả hoạt động thi đua, các cuộc vận động của các tổ chức quần chúng được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gắn chặt với phong trào Thi đua Quyết thắng và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Qua đó đã phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách của đoàn viên, hội viên; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam.

Qua từng năm, các đề tài, sáng kiến được đầu tư công phu, tăng cả về số lượng và chất lượng, có khả năng ứng dụng thực tiễn cao, với hơn 2.000 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước và làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng.

Trung tướng Trần Minh Đức - Chủ nhiệm Tổng cục HC-KT, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bên cạnh xung kích trong thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, các tổ chức quần chúng cũng luôn là lực lượng tiên phong trong các nhiệm vụ khó khăn, đột xuất.

Nổi bật là các hoạt động giúp nhân dân phòng, chống dịch COVID-19; khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh; tham gia đoàn cứu trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, tham gia Bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan…

Hội nghị có sự tham gia của 363 đại biểu chính thức.

Thời gian tới, Trung tướng Trần Minh Đức yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng tiếp thu, lắng nghe ý kiến góp ý của đoàn viên, hội viên, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

“Tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt đối với hoạt động của các tổ chức quần chúng; nhất là các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các lực lượng làm việc trong môi trường nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại”, Trung tướng Trần Minh Đức nói.

﻿﻿ ﻿ Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, các đơn vị chú trọng đề cao trách nhiệm, tiên phong đi đầu trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; chủ động làm chủ công nghệ tiên tiến, hiện đại, nâng cao năng lực sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng và nghiên cứu, thiết kế, cải tiến sản phẩm mới; có nhiều giải pháp sáng tạo trong thực hiện chuyển đổi số và tham mưu triển khai các mô hình quản lý doanh nghiệp tiên tiến, hiện đại, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Quân đội hiện đại ngay trong nhiệm kỳ 2025-2030.