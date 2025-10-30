Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật có 104 công trình tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp toàn quân

TPO - Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã biểu quyết đề nghị gửi 104 công trình tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 26.

Chiều 30/10 tại Hà Nội, Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức hội nghị thẩm định đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 26.

Quang cảnh hội nghị.

Theo cơ quan thường trực Hội đồng Giải thưởng TTST Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, có 117 công trình, của 20 đơn vị trực thuộc Tổng cục gửi tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 26.

Giải thưởng lần này tiếp tục có sự tham gia đông đảo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn Tổng cục trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin; khoa học xã hội nhân văn quân sự; giáo dục đào tạo, huấn luyện quân sự; vũ khí, đạn; điện tử viễn thông, tự động hóa; cơ khí, động lực, công trình quân sự; hậu cần quân sự; y, dược học quân sự, khám chữa bệnh, sản xuất kinh doanh.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, cho ý kiến đề nghị các đơn vị hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo qui định, nâng cấp các công trình có tính hiệu quả áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ và biểu quyết đề nghị gửi 104 công trình tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 26.

Các thành viên Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đóng góp ý kiến, làm rõ tính cấp thiết, hiệu quả của các đề tài.

Chủ trì hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng TTST Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, nhấn mạnh, các đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 26 thể hiện nhiệt huyết, sự say mê nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ trong toàn Tổng cục.

Các công trình tham gia giải thưởng lần này có lĩnh vực nghiên cứu rộng, có ý nghĩa khoa học, thực tiễn và hiệu quả cao, được nghiên cứu công phu, nghiêm túc; đồng thời có cách tiếp cận, khai thác vấn đề mới, sáng tạo, được đánh giá nghiệm thu chặt chẽ và ứng dụng hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị.