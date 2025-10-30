Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật có 104 công trình tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp toàn quân

Nguyễn Minh
Thăng Bảy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã biểu quyết đề nghị gửi 104 công trình tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 26.

Chiều 30/10 tại Hà Nội, Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức hội nghị thẩm định đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 26.

hckt-1-8724.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Theo cơ quan thường trực Hội đồng Giải thưởng TTST Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, có 117 công trình, của 20 đơn vị trực thuộc Tổng cục gửi tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 26.

Giải thưởng lần này tiếp tục có sự tham gia đông đảo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn Tổng cục trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin; khoa học xã hội nhân văn quân sự; giáo dục đào tạo, huấn luyện quân sự; vũ khí, đạn; điện tử viễn thông, tự động hóa; cơ khí, động lực, công trình quân sự; hậu cần quân sự; y, dược học quân sự, khám chữa bệnh, sản xuất kinh doanh.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, cho ý kiến đề nghị các đơn vị hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo qui định, nâng cấp các công trình có tính hiệu quả áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ và biểu quyết đề nghị gửi 104 công trình tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 26.

hckt-2-4798.jpg
hckt-3-3754.jpg
hckt-4-8836.jpg
hckt-5.jpg
Các thành viên Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đóng góp ý kiến, làm rõ tính cấp thiết, hiệu quả của các đề tài.

Chủ trì hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng TTST Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, nhấn mạnh, các đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 26 thể hiện nhiệt huyết, sự say mê nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ trong toàn Tổng cục.

Các công trình tham gia giải thưởng lần này có lĩnh vực nghiên cứu rộng, có ý nghĩa khoa học, thực tiễn và hiệu quả cao, được nghiên cứu công phu, nghiêm túc; đồng thời có cách tiếp cận, khai thác vấn đề mới, sáng tạo, được đánh giá nghiệm thu chặt chẽ và ứng dụng hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Minh
Thăng Bảy
#Tổng cục Chính trị #Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật #Ban Thanh niên Quân đội #Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội #nghiên cứu khoa học #đề tài #sáng kiến

Xem thêm

Cùng chuyên mục