Tuổi trẻ báo Tiền Phong phát huy tinh thần sáng tạo, không ngừng đổi mới

TPO - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Minh Toản nhấn mạnh, thế hệ trẻ của báo Tiền Phong đang ở độ tuổi sung mãn nhất cả về trí tuệ lẫn sức lực. Đây là thời điểm vàng để mỗi đoàn viên phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và không ngừng đổi mới.

Sáng 28/10, tại Trụ sở báo Tiền Phong (Hà Nội), Đoàn cơ sở báo Tiền Phong tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với sự tham dự của 36 đại biểu.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Công Hướng

Giữ vững tinh thần tiên phong

Dự và chỉ đạo Đại hội, có anh Hoàng Đức Nam – Bí thư Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn; nhà báo Lê Minh Toản – Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong. Dự Đại hội, có các đồng chí đại diện Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ báo Tiền Phong; lãnh đạo Công đoàn, Chi hội Nhà báo báo Tiền Phong; đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam.

Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng của tuổi trẻ Tiền Phong, thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tiên phong, trách nhiệm; là dịp đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Nhà báo Lê Minh Toản - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong phát biểu tại Đại hội.

﻿Ảnh: Công Hướng

Nhà báo Lê Minh Toản chia sẻ, chính sự khác biệt và tinh thần dám phá cách sẽ mở ra không gian sáng tạo mới cho tuổi trẻ Tiền Phong. “Hãy thử nhìn lại không gian đại hội hôm nay, một hình mũi tên lao về phía trước, tượng trưng cho sức mạnh, khát vọng và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ. Khi chúng ta biết tự làm mới mình, biết thay đổi trong tư duy, thì cũng là lúc chúng ta tạo ra dư địa để người trẻ được trải nghiệm, được cọ xát và trưởng thành”, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong nói.

VIDEO: Đại hội Đoàn báo Tiền Phong lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo nhà báo Lê Minh Toản, tinh thần đoàn kết là yếu tố cốt lõi để xây dựng một “hệ sinh thái Tiền Phong” bền vững. Không ai có thể tạo nên môi trường phát triển nếu chúng ta chọn sự cô lập và bằng lòng với hiện tại. Mọi không gian, mọi cơ hội chỉ có thể được hình thành khi chính chúng ta chủ động mở ra.

Các đại biểu thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Công Hướng.

Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong đánh giá cao 51 đoàn viên, thanh niên đang công tác tại báo và Công ty Tiền Phong - những người sẽ tạo nên những “mảnh ghép” không thể thiếu trong bức tranh chung của cơ quan. Mỗi đoàn viên chính là một điểm sáng góp phần làm nên diện mạo sinh động, nhiều màu sắc của 72 năm truyền thống Tiền Phong.

Nhà báo Lê Minh Toản kỳ vọng đại hội lần này sẽ trở thành “ngọn lửa” truyền cảm hứng, tạo không khí sôi nổi, tràn đầy năng lượng đúng với tinh thần tuổi trẻ. “Tuổi trẻ mà thiếu lửa thì chỉ còn lại sự nhàn nhạt. Sự đều đều trong nhịp điệu, trong lời nói, trong hành động sẽ khiến năng lượng bị triệt tiêu. Lửa truyền lửa, tâm truyền tâm, năng lượng truyền năng lượng. Đó là cách để chúng ta gắn kết, để Tiền Phong bước tiếp với những dấu ấn mới trong thời kỳ mới”, nhà báo Lê Minh Toản nói, đồng thời bày tỏ mong muốn, mỗi đoàn viên không chỉ giữ vững tinh thần tiên phong mà còn hướng đến những giá trị nhân văn, cụ thể và thực chất trong từng hoạt động.

“Sau Đại hội này, hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những bước đột phá mới, không gian mới, hệ sinh thái mới. Mỗi người hãy là một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh đại gia đình Tiền Phong, nơi mà nếu thiếu đi, bức tranh ấy sẽ không còn rực rỡ và đầy sức sống như hôm nay”, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhấn mạnh.

Phát huy sức trẻ, đảm nhận và dẫn dắt những chiến dịch truyền thông quy mô lớn

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Hoàng Đức Nam - Bí thư Đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nỗ lực, sáng tạo của tập thể đoàn viên, thanh niên cơ quan báo Tiền Phong trong nhiệm kỳ qua.

Anh Hoàng Đức Nam - Bí thư Đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Công Hướng.

Theo anh Nam, dù nhiệm kỳ vừa qua có sự điều chỉnh về tổ chức bộ máy và rút ngắn thời gian hoạt động, song công tác Đoàn và phong trào thanh niên của báo vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật; hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu, thậm chí có nội dung vượt kế hoạch đề ra. Những hoạt động do đoàn viên đảm nhiệm không chỉ hiệu quả mà còn thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm và sáng tạo của tuổi trẻ Tiền Phong.

Anh Hoàng Đức Nam cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn cơ sở báo Tiền Phong đã triển khai toàn diện các mặt công tác, từ giáo dục chính trị, tư tưởng đến phong trào hành động cách mạng, đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện. “Nhiều phóng viên trẻ của báo Tiền Phong đã đạt thành tích cao tại các giải báo chí Trung ương và quốc gia. Đó là minh chứng cho sự trưởng thành của lớp đoàn viên trẻ trong cơ quan”, anh Nam nói, đồng thời nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng cũng được chú trọng, nhiều đoàn viên ưu tú đã được giới thiệu, bồi dưỡng và kết nạp, góp phần củng cố lực lượng chính trị kế cận cho báo Tiền Phong.

Anh Hoàng Đức Nam - Bí thư Đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn và nhà báo Trần Công Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Tổng TKTS báo điện tử Tiền Phong tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn cơ sở báo Tiền Phong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Công Hướng

Hướng đến nhiệm kỳ mới, anh Hoàng Đức Nam đề nghị Đoàn cơ sở Báo Tiền Phong tiếp tục bám sát định hướng của Đoàn cấp trên, cụ thể hóa các mục tiêu bằng những chương trình hành động thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của cơ quan. “Mỗi đoàn viên, đặc biệt là đội ngũ phóng viên trẻ, cần tiên phong trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả tác nghiệp, góp phần nâng tầm chất lượng sản phẩm báo chí”, anh Nam nhấn mạnh.

“Tôi tin tưởng Đại hội nhiệm kỳ 2025–2030 sẽ thành công tốt đẹp, tạo động lực mới cho phong trào thanh niên Tiền Phong trong giai đoạn tới”, anh Hoàng Đức Nam nhấn mạnh.

Bí thư Đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn cũng kỳ vọng, báo Tiền Phong sẽ ngày càng khẳng định vị thế tiên phong của cơ quan báo chí chủ lực của Đoàn, trong đó, với vai trò của mình, Đoàn cơ sở báo Tiền Phong sẽ tiếp tục phát huy sức trẻ, đảm nhận và dẫn dắt những chiến dịch truyền thông quy mô lớn, góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam.

Anh Hoàng Đức Nam - Bí thư Đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn và nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Thời sự báo Tiền Phong cùng các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Công Hướng.