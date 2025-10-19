Báo Tiền phong kết nối khởi công cầu Sáu Dừa, giúp hàng trăm hộ dân đi lại thuận lợi

TPO - Chiều 19/10, tại ấp Rạch Rê (xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Tú tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Sáu Dừa. Công trình do Báo Tiền Phong kêu gọi với sự đồng hành tài trợ của Công ty Cổ phần Thang máy Quốc Tế và sự kết nối của Thành Đoàn Cần Thơ.

Đến dự lễ khởi công có ông Lê Tấn Thủ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ; bà Lê Thị Sương Mai - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố; chị Lư Thị Ngọc Anh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ.

Ông Phạm Tuân - Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Tú phát biểu.

Về phía xã Mỹ Tú có sự tham dự của ông Phạm Tuân - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Thái Đăng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Võ Minh Luân - Chủ tịch UBND xã; ông Ngô Thanh Phúc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; lãnh đạo ấp Rạch Rê cùng bà con nhân dân địa phương.

Nghi thức khởi công cầu Sáu Dừa.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Tuân - Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Tú cho biết, cầu Sáu Dừa hiện hữu đã sử dụng nhiều năm, nhưng mặt cầu nhỏ, chỉ phục vụ xe máy và phương tiện thô sơ. Hiện cầu xuống cấp nghiêm trọng và không còn đáp ứng được nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế, an sinh xã hội của 181 hộ dân với hơn 200 lượt người bà con, các em học sinh qua lại mỗi ngày.

Được sự hỗ trợ đồng hành của Báo Tiền Phong, Thành Đoàn Cần Thơ, đặc biệt là nguồn tài trợ 300 triệu đồng từ Công ty Cổ phần Thang máy Quốc Tế, xã Mỹ Tú tiếp nhận và tiến hành xây dựng lại cầu Sáu Dừa mới, với mặt cầu rộng 3,5m, dài trên 26m, tải trọng thiết kế 3,5 tấn, đáp ứng được các loại phương tiện tương đương ô tô 16 chỗ trở xuống.

Người dân tới dự lễ khởi công cầu mới.

Khi hoàn thành cầu mới sẽ góp phần quan trọng vào việc giúp lưu thông hàng hóa, đi lại an toàn, thuận tiện cho người dân, đảm bảo an toàn giao thông, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cầu mới được xây dựng tại vị trí cầu cũ, dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 12 năm nay, phục vụ bà con nhân dân lưu thông hàng hóa và đi lại trước dịp năm mới 2026.

"Mong muốn Báo Tiền Phong, nhà tài trợ tiếp tục đồng hành cùng địa phương để có những công trình tiếp theo trong thời gian tới. Đây là cây cầu đầu tiên, mong rằng có cây cầu thứ 2, thứ 3. Thêm các chương trình, dự án ý nghĩa, giúp địa phương, bà con vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội", lãnh đạo xã Mỹ Tú chia sẻ.

Đại diện người dân địa phương, bà Võ Thị Phượng cảm ơn nhà tài trợ, ban tổ chức và cho biết, cầu Sáu Dừa được khởi công xây dựng là niềm mong mỏi bao năm của bà con tại đây. Trong điều kiện địa phương còn khó khăn, công trình cầu bê tông Sáu Dừa là niềm vui, phấn khởi của bà con nhân dân và các em học sinh, góp phần cải thiện cơ sở vật chất, giúp cho việc lưu thông hàng hóa, việc đi lại và đến trường của các em học sinh tại địa phương được dễ dàng, đảm bảo an toàn giao thông.

Đại diện Báo Tiền Phong gửi lời cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo TP. Cần Thơ, Thành Đoàn Cần Thơ, lãnh đạo địa phương, sự đồng hành của Công ty Cổ phần Thang máy Quốc Tế cùng sự hưởng ứng của bà con nhân dân để có cầu mới. Đồng thời, mong muốn chính quyền, bà con nhân dân tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện, cùng giám sát để công trình được xây dựng thuận lợi, đảm bảo chất lượng, tiến độ, kịp thời phục vụ bà con nhân dân trước dịp Tết năm 2026.