Thủ tướng: Cần Thơ phải tiên phong dẫn dắt phát triển vùng ĐBSCL

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu TP. Cần Thơ tăng tốc hoàn thành các công trình hạ tầng then chốt, đặc biệt là Quốc lộ 91, cao tốc và Bệnh viện Ung bướu. Thủ tướng nhấn mạnh thành phố phải tiên phong dẫn dắt phát triển vùng ĐBSCL.

Sáng 19/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri là lãnh đạo các xã, phường TP. Cần Thơ trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, ông Cao Văn Ngoan, Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới, kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 179/2025/NĐ-CP để có cơ chế giữ chân lực lượng làm công tác chuyển đổi số, an ninh mạng ở cơ sở.

Ông Bùi Văn Kiệt - Chủ tịch phường Cái Khế, nêu bất cập khi thực hiện Luật Đất đai 2024, nhất là quy định về giá đất khi gia hạn thời hạn sử dụng, điều kiện tách hợp thửa còn cứng nhắc, gây khó cho người dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ.

Nhiều kiến nghị khác xoay quanh: sớm ban hành hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới; cập nhật quy định về Trạm Y tế xã; hướng dẫn mô hình hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh; đơn giản hóa thủ tục xây dựng; sửa Nghị định 23/2015/NĐ-CP để mở rộng đối tượng chứng thực, giảm tải cho cấp xã.

Các ý kiến đều tập trung vào tháo gỡ vướng mắc pháp lý, tăng tính chủ động cho cấp cơ sở khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp.

Cử tri phát biểu ý kiến.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Kỳ họp thứ 10 là “kỳ họp nặng nhất” của nhiệm kỳ với khối lượng công việc kỷ lục: 50 dự án luật và nghị quyết, 26 tờ trình, hơn 40 báo cáo và hơn 120 hồ sơ từ Chính phủ. “Vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, Quốc hội, Chính phủ làm ngày làm đêm, kể cả ngày nghỉ”, Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, 9 tháng đầu năm 2025, kinh tế - xã hội cả nước đạt nhiều kết quả tích cực: GDP quý III/2025 đạt 8,22%; lạm phát 3,1%, xuất siêu gần 17 tỷ USD, thu ngân sách đạt 98% dự toán. Riêng Cần Thơ có tốc độ tăng trưởng GRDP 7,39%; doanh thu du lịch tăng 33%, đạt 8.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu tăng hơn 12%, thặng dư thương mại khoảng 3 tỷ USD. “Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ trong thời gian qua”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Nhật Huy.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ rõ hạn chế: tốc độ tăng trưởng còn khiêm tốn, giải ngân đầu tư công mới đạt 33% kế hoạch, một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế.

Thủ tướng yêu cầu TP. Cần Thơ chủ động kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát. Đồng thời, thành phố phải đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm.

“Một dự án như Quốc lộ 91 làm mấy chục năm chưa xong là không thể chấp nhận được”, Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu Cần Thơ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các khu công nghiệp, khu VSIP, giải quyết dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu san lấp

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm đường vành đai phía Tây, cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, sân bay, cảng biển và đặc biệt là Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ phải hoàn thành trong năm 2026.

“Bà con ĐBSCL phải lên TP.HCM chữa bệnh rất cực khổ, tốn kém. Đây là dự án trọng điểm, không thể ì ạch như hiện nay”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm tra, thanh tra các bất cập trong khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát san lấp, để xử lý triệt để tình trạng chậm tiến độ do thiếu vật liệu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp xúc với cử tri là đại diện lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn Cần Thơ.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các cấp ủy, chính quyền “phải vào cuộc, không thể làm ngơ” trước những bất cập kéo dài, phải thay thế những cán bộ vô cảm, thiếu trách nhiệm, sợ sai, sợ làm. “Cán bộ không dám làm, làm sai phải xử lý. Nhưng cán bộ vô cảm, chần chừ, để dự án ì ạch cũng phải thay”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thành phố cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, huy động tối đa nguồn lực xã hội để trở thành đầu tàu phát triển của vùng ĐBSCL. Cần Thơ tiên phong trong công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và thực hiện ba đột phá chiến lược.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh phát triển gắn với bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Công tác quản lý tài nguyên, đất đai phải siết chặt, ngăn đầu cơ, thao túng thị trường; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự làm chủ của nhân dân.

Đối với lĩnh vực đất đai, Thủ tướng khẳng định Luật Đất đai 2024 đã tháo gỡ nhiều vướng mắc, song vẫn còn nội dung cần tiếp tục hoàn thiện. Chính phủ sẽ tiếp thu ý kiến cử tri để chỉnh sửa, bổ sung vào các nghị quyết trình Quốc hội trong thời gian tới.