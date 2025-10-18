Thủ tướng: Xử nghiêm cán bộ vô cảm với khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, vô cảm với các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân và để xảy ra việc lưu thông hàng hóa, nhất là thực phẩm, thuốc men không đủ tiêu chuẩn.

Chiều 18/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ làm việc với các hội, hiệp hội và doanh nghiệp về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm, hàng hóa.

Tại cuộc họp, Thủ tướng cho biết, với tinh thần đổi mới tư duy quản lý, các luật sửa đổi đã chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm, miễn công bố hợp quy đối với các sản phẩm đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý chất lượng theo các luật chuyên ngành.

Tuy vậy, Thủ tướng cũng lưu ý, các tiêu chuẩn, quy chuẩn phải đi trước để các doanh nghiệp căn cứ vào đó công bố; phải có công cụ hợp quy, hợp chuẩn, nhưng tăng cường hậu kiểm, giảm tiền kiểm, giảm chi phí đầu vào, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Với những sản phẩm như thuốc men, thực phẩm liên quan tới tính mạng, sức khỏe người dân, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần: không buông lỏng nhưng cũng không quá khắt khe, phải bảo đảm an toàn, sức khỏe, tính mạng cho người dân, đồng thời có biện pháp giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, tăng cường xã hội hóa.

Trước một số khó khăn, vướng mắc được các doanh nghiệp, hiệp hội nêu ra trong cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành (khoảng 824 quy chuẩn), phân loại theo mức độ rủi ro của sản phẩm, hàng hóa để điều chỉnh, sửa đổi hoặc bãi bỏ cho phù hợp tình hình thực tế.

Các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Y tế, Tài chính phối hợp chặt chẽ, bảo đảm việc sửa đổi quy chuẩn và quy định quản lý chất lượng thống nhất, minh bạch, công bằng và không tạo rào cản kỹ thuật không cần thiết, không tạo ra "giấy phép con" ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp.

Với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu bỏ quy định về công bố hợp quy với thức ăn chăn nuôi cho phù hợp. Khẩn trương hoàn thiện quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc thông qua chuyển đổi số.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, thuốc chữa bệnh; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, vô cảm với các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân và để xảy ra việc lưu thông hàng hóa, nhất là thực phẩm, thuốc men không đủ tiêu chuẩn.