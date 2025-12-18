Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đề xuất việc thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia

Luân Dũng
TPO - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, đánh giá, đề xuất việc thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 20/12.

Nội dung trên được đề cập tại Công điện ngày 17/12 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tại công điện, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên khẩn trương nghiên cứu, đánh giá, đề xuất việc thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 20/12.

1712vang.jpg
Báo cáo việc việc thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia trước ngày 20/12.

Trước đó, Nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, nhấn mạnh yêu cầu Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp và lộ trình phù hợp về thành lập sàn giao dịch vàng.

Để quản lý hiệu quả, một số đại biểu Quốc hội đã đề nghị thành lập Sở Giao dịch vàng quốc gia, hoặc lập sàn giao dịch trong trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Về sàn giao dịch vàng, Ngân hàng Nhà nước từng cho biết, dự kiến sẽ thí điểm sàn giao dịch theo 3 giai đoạn. Đầu tiên sẽ tập trung vào các sản phẩm vàng vật chất. Kế đến, sẽ mở rộng thêm sản phẩm vàng miếng. Giai đoạn cuối cùng bao gồm các loại vàng đang lưu thông trong nước, chứng chỉ quỹ và công cụ phái sinh.

Tại công điện vừa mới được ban hành, người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý kiểm soát chặt chẽ dòng vốn tín dụng để tập trung cho các động lực tăng trưởng bao trùm, bền vững, cho khoa học và công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nhà ở xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan để vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu xanh, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và khuôn khổ quản lý đối với các công cụ tài chính mới theo quy định.

Nội dung quan trọng khác, Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa hoạt động lành mạnh, hiệu quả, an toàn, kiểm soát rủi ro, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư theo Nghị quyết số 05/2025 ngày 9/9/2025.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố, cần tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu; hỗ trợ và phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, các địa phương cũng cần giải quyết dứt điểm các trụ sở dôi dư do sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp trong quý I năm 2026.

Luân Dũng
