Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng cao chót vót

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (14/12), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều "neo" trên đỉnh cao. Theo đó, vàng miếng SJC đứng im ở mốc 156,3 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn quanh mức 154 - 155 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 154,3 - 156,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im với sáng qua. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng hơn 2 triệu đồng/lượng.

Nhiều doanh nghiệp niêm yết giá vàng miếng SJC chênh lệch giá mua vào - bán ra khác nhau. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng 153,3 - 156,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra; Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết 154,8 - 156,3 triệu đồng/lượng… Đây là mức giá cao nhất đến nay của vàng miếng SJC.

s1.jpg
Giá vàng miếng SJC "neo" ở đỉnh cao.

Giá vàng nhẫn cũng đi ngang so với sáng qua. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152,5 - 155,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng...

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.300 USD/ounce, đứng im so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng hơn 136 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng. Nhiều dự báo giá vàng thế giới sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới và giá vàng trong nước sẽ lập kỷ mới.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.148 đồng/USD

Vietcombank niêm yết giá USD 26.135 - 26.405 đồng/USD (mua - bán). Giá USD trên thị trường tự do giao dịch trong khoảng 27.520 - 27.620 đồng/USD (mua - bán).

Ngọc Mai
#vàng #giá vàng #SJC #vàng nhẫn #thị trường vàng #giá vàng thế giới #tỷ giá

Xem thêm

Cùng chuyên mục