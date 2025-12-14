Giá vàng cao chót vót

TPO - Sáng nay (14/12), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều "neo" trên đỉnh cao. Theo đó, vàng miếng SJC đứng im ở mốc 156,3 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn quanh mức 154 - 155 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 154,3 - 156,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im với sáng qua. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng hơn 2 triệu đồng/lượng.

Nhiều doanh nghiệp niêm yết giá vàng miếng SJC chênh lệch giá mua vào - bán ra khác nhau. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng 153,3 - 156,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra; Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết 154,8 - 156,3 triệu đồng/lượng… Đây là mức giá cao nhất đến nay của vàng miếng SJC.

Giá vàng miếng SJC "neo" ở đỉnh cao.

Giá vàng nhẫn cũng đi ngang so với sáng qua. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152,5 - 155,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng...

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.300 USD/ounce, đứng im so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng hơn 136 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng. Nhiều dự báo giá vàng thế giới sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới và giá vàng trong nước sẽ lập kỷ mới.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.148 đồng/USD

Vietcombank niêm yết giá USD 26.135 - 26.405 đồng/USD (mua - bán). Giá USD trên thị trường tự do giao dịch trong khoảng 27.520 - 27.620 đồng/USD (mua - bán).