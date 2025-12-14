Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đà Nẵng sẽ lập 'siêu' ban quản lý dự án

Nguyễn Thành - Thanh Hiền
TPO - Đà Nẵng thành lập ban quản lý dự án mới sau hợp nhất nhằm tinh gọn bộ máy, tăng cường quản lý các dự án dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng đã có Đề án gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính TP. Đà Nẵng về việc thành lập Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Ban QLDA của Đà Nẵng và Ban QLDA Đầu tư xây dựng Quảng Nam.

Việc này thực hiện theo kết luận về sắp xếp 5 Ban QLDA xuống còn 3 Ban của UBND TP. Đà Nẵng. Đây là bước đi nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng theo tinh thần các nghị quyết, kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức.

Theo đề án, Ban QLDA mới sẽ đảm nhận chức năng chủ đầu tư, trực tiếp quản lý các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, đồng thời thực hiện tư vấn quản lý dự án cho các đơn vị có nhu cầu. Nhiệm vụ bao gồm từ khâu chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt thiết kế, giám sát thi công, nghiệm thu, quyết toán đến bàn giao công trình.

img-3262.jpg
Đà Nẵng tiếp tục hợp nhất, sắp xếp lại các Ban QLDA.

Đề án cũng chỉ ra những khó khăn còn tồn tại như công tác giải phóng mặt bằng chậm, thiếu nguồn đất đắp, thủ tục khai thác khoáng sản phức tạp, chất lượng hồ sơ tư vấn chưa đồng đều. Đây là những thách thức cần khắc phục để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Hiện, Ban QLDA Đà Nẵng đang triển khai 282 dự án, trong đó có 126 dự án đang thực hiện và 156 dự án chuẩn bị đầu tư. Các lĩnh vực trải rộng từ dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật đến công nghệ thông tin. Riêng khu vực Thanh Khê, đơn vị trực thuộc đã quản lý 104 dự án, với 21 công trình hoàn thành. Còn Ban QLDA Đầu tư xây dựng Quảng Nam có 93 dự án.

Dự kiến, cơ cấu tổ chức của Ban QLDA mới có 258 nhân sự với 8 phòng ban. Trong đó Ban Giám đốc sẽ có 1 trưởng và 9 phó.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã có kết luận về phương án sắp xếp các Ban QLDA trực thuộc UBND thành phố. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở chủ trương của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và triển khai dự án; sắp xếp từ 5 Ban QLDA hiện nay sẽ tổ chức lại còn 3 Ban, phân theo chuyên ngành.

Nguyễn Thành - Thanh Hiền
#Tinh gọn bộ máy quản lý dự án #Hợp nhất các ban quản lý dự án #Quản lý dự án xây dựng Đà Nẵng #Thách thức trong giải phóng mặt bằng #Chuyển giao dự án cho xã phường #Phát triển hạ tầng kỹ thuật và công nghiệp #Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư #Chương trình dự án trọng điểm Đà Nẵng #Cơ cấu tổ chức mới của ban quản lý dự án #Chính sách sắp xếp tổ chức công trình #Đà Nẵng

