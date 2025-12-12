Chung cư từ chối xe điện: Bộ Xây dựng có động thái gì?

TPO - Sau việc nhiều chung cư tại Hà Nội từ chối trông giữ hoặc không cho sạc xe điện trong tầng hầm, Bộ Xây dựng vừa xây dựng quy chuẩn an toàn cho nhà chung cư có bố trí trạm sạc.

Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến sau khi một số chung cư cấm gửi xe điện. Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu bổ sung phần trạm sạc và trạm đổi pin đối với xe điện vào quy chuẩn với chung cư.

Bộ Xây dựng cho biết, từ khi ban hành đến nay, QCVN 04:2021/BXD góp phần nâng cao mức độ an toàn cho các công trình nhà ở, đặc biệt là nhà chung cư và nhà chung cư hỗn hợp. Các yêu cầu về kết cấu, phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm được cập nhật rõ ràng, nâng cao an toàn công trình giúp hạn chế rủi ro trong quá trình thiết kế, thi công và sử dụng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đô thị hóa và chuyển đổi năng lượng xanh đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện sử dụng năng lượng điện đã đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng. Sự phát triển này đồng thời đòi hỏi phải có một khung kỹ thuật rõ ràng để đảm bảo an toàn cho khu vực bố trí trạm sạc.

Chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) thông báo ngừng trông xe điện.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản phối hợp với Viện Khoa học công nghệ xây dựng; đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội khảo sát, đánh giá theo từng loại hình công trình.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nêu rõ, các loại hình nhà ở đô thị, nhà liền kề, chung cư, nhất là chung cư xây trước năm 2020 hoặc năm 2010 có đặc điểm khác nhau, nên phải có cách tiếp cận phù hợp.

Thứ trưởng yêu cầu làm rõ ba nhóm yêu cầu chính đối với xe điện: Khu vực đỗ xe, khu vực sạc điện (trạm sạc) và khu vực đổi pin (trạm đổi pin). Quy chuẩn cũng phải quy định riêng đối với ô tô và xe máy. Đồng thời kế thừa đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành liên quan như phòng cháy chữa cháy, trạm sạc, trạm đổi pin.

Ngoài ra, cơ quan soạn thảo cần tiếp thu các ý kiến từ ban quản trị chung cư, chính quyền các cấp, chủ đầu tư; tham khảo thông tin từ đơn thư, phản ánh thực tế quản lý để hoàn thiện dự thảo.

Hội nghị lấy ý kiến quy chuẩn an toàn lắp đặt trạm sạc xe điện trong chung cư.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát, chỉnh lý tổng thể dự thảo quy chuẩn, xác định rõ nội hàm từng vấn đề. Đặc biệt là không quy định các con số cứng khi chưa có tổng kết đánh giá, tránh rủi ro khi thực tế thay đổi nhanh.

Với công trình hiện hữu, nên để ban quản trị quyết định tỷ lệ, quy mô bố trí khu vực xe điện theo thực tế sử dụng. Việc sửa chữa, cải tạo phải tuân thủ pháp luật về xây dựng.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu nghiên cứu phương án bố trí khu vực riêng cho xe điện như tách biệt hệ thống điện, lối đi, giải pháp phòng cháy chữa cháy để bảo đảm an toàn, hạn chế lan cháy và bảo vệ cư dân.

Ông Sinh cũng nhấn mạnh cần khuyến khích mô hình bố trí khu vực để xe điện, trạm sạc, trạm đổi pin tách khỏi tòa nhà đặt tại khuôn viên hoặc vị trí liền kề để tăng lựa chọn cho người dân, thay vì chỉ sử dụng không gian tầng hầm.

Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung yêu cầu đối với các thiết bị thu gom pin đã qua sử dụng tại các điểm sạc hoặc đổi pin để hỗ trợ quản lý (mặc dù nội dung này chưa thuộc quy chuẩn chuyên ngành).

Thứ trưởng giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Viện Khoa học công nghệ xây dựng khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tiến độ Bộ trưởng đã giao, phải hoàn thành trong quý I/2026.

"Thời gian không còn nhiều và cần cố gắng để ban hành đúng hạn", Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh.

Thời gian gần đây, câu chuyện quản lý và bố trí hạ tầng cho xe điện trong chung cư đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Với hơn 2 triệu xe máy điện và khoảng 300 nghìn ô tô điện đang lưu thông, yêu cầu có một quy chuẩn kỹ thuật rõ ràng, thống nhất để bảo đảm an toàn cho người dân là hết sức cấp thiết.

Chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) mới đây thông báo dừng tiếp nhận đăng ký mới xe máy điện, xe đạp điện từ tháng 12 và tiến tới ngừng hoàn toàn dịch vụ trông giữ xe điện tại tầng hầm. Ban quản lý chung cư nói do quá tải và nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy.

Quyết định này ngay lập tức tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, buộc UBND phường Hoàng Liệt phải yêu cầu dừng triển khai.