Hàng không - Du lịch

60.000 tỷ kéo dài metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành

TPO - UBND tỉnh Đồng Nai đã trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết về thống nhất UBND tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ngày 9/12, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, UBND tỉnh Đồng Nai trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết về thống nhất UBND tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

metro-1.jpg
Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc trình HĐND tỉnh xem xét để thông qua nghị quyết này sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để Đồng Nai phối hợp với TPHCM hoàn thiện thủ tục, thu hút đầu tư PPP và triển khai dự án, giúp kết nối giao thông hai địa phương trong bối cảnh Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành chuẩn bị vận hành.

Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên có chiều dài hơn 41 km, được chia làm 3 đoạn chính: Đoạn 1 từ ga S0 đến ga Trung tâm hành chính tỉnh (SC), dài hơn 6 km. Đoạn 2 từ ga SC đến ga SA - điểm giao với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dài hơn 28 km và đoạn 3 còn lại là tuyến mới vào Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo tính toán sơ bộ, tổng mức đầu tư của dự án là hơn 60.000 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 4.300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2025 - 2029.

Hiện nay, hệ thống giao thông kết nối giữa 2 địa phương trọng điểm trong vùng Đông Nam Bộ chủ yếu dựa vào đường bộ, trong khi lưu lượng phương tiện tăng cao khiến tuyến quốc lộ kết nối 2 địa phương là quốc lộ 1 và quốc lộ 51 quá tải. Dù đã triển khai nhiều tuyến đường và đường cao tốc kết nối nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế và kỳ vọng, nhất là khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động.

Việc triển khai dự án tuyến metro nói trên (hoặc đường sắt đô thị) là giải pháp quan trọng nhằm rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho hệ thống đường bộ và giúp kết nối nhanh nhất, thuận lợi nhất, từ đó khai thác hiệu quả hai cảng hàng không lớn nhất phía Nam là Tân Sơn Nhất và Long Thành.

#metro #đồng nai #TP.HCM #dự án #hạ tầng #giao thông #PPP

