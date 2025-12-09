Bamboo Airways đứng top đầu về bay đúng giờ, rốt ráo chuẩn bị mùa cao điểm

Theo số liệu mới nhất từ Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 11/2025, Bamboo Airways tiếp tục nằm trong top hãng bay có tỷ lệ đúng giờ cao nhất ngành hàng không nội địa, đồng thời cải thiện so với tháng liền trước.

Cụ thể, Bamboo Airways là 1 trong 2 hãng bay có tỷ lệ bay đúng giờ cao nhất ngành hàng không Việt Nam với 88,8% chuyến bay đúng giờ trong tháng 11/2025, tăng 4,5 điểm phần trăm so với tháng liền trước.

Trong tháng 11/2025, toàn ngành hàng không Việt Nam đã khai thác 14.821 chuyến bay đúng giờ trên tổng số 20.927 chuyến bay khai thác, đạt tỷ lệ tỷ lệ đúng giờ trung bình 70,8% - tăng 3 điểm phần trăm so với tháng 10/2025.

Về tỷ lệ hủy chuyến, toàn ngành hàng không nội địa ghi nhận 137 chuyến bay bị hủy trong tháng 11/2025, tương ứng với tỷ lệ 0,7% và tương đương với tỷ lệ hủy chuyến của tháng liền trước. Trong đó, Bamboo Airways hủy 4 chuyến, tương đương tỷ lệ 0,5%.

Bamboo Airways tiếp tục nằm trong top đầu hãng bay đúng giờ nhất ngành hàng không nội địa tháng 11/2025

Cùng với nỗ lực ổn định khai thác, cải thiện tỷ lệ bay đúng giờ trong bối cảnh có nhiều tác động tiêu cực của các yếu tố khách quan như thời tiết, Bamboo Airways tập trung cao độ cho việc tăng cường nguồn lực để phục vụ cao điểm khách cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán 2026.

Đánh giá nhu cầu đi lại của hành khách sẽ tăng trưởng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán 2026, đặc biệt trên các đường bay trục và các chặng thăm thân, Bamboo Airways dự kiến tăng 16% tải cung ứng trên toàn mạng bay nội địa, bao gồm tăng tần suất các đường bay hiện hữu, cũng như mở lại các đường bay được nhiều hành khách quan tâm như TP.HCM – Vinh (1 chuyến/ngày), TP.HCM – Thanh Hóa (1 chuyến/ngày), TPHCM – Hải Phòng (2 chuyến/ngày)…

Hiện Bamboo Airways ghi nhận lượng khách mua vé cho giai đoạn Tết âm lịch 2026 tăng nhanh từ sớm với nhóm các đường bay từ/đến TPHCM, điển hình như TPHCM – Thanh Hóa/Vinh/Hải Phòng/Quy Nhơn… Nhiều chặng bay đã kín chỗ. Các đường bay trục như TPHCM – Đà Nẵng, TPHCM – Hà Nộicũng đạt tỷ lệ lấp đầy cao, thậm chí hết chỗ đối với nhiều chuyến bay ở các khung giờ đẹp của các ngày cao điểm nhất trong giai đoạn Tết.

Trước bối cảnh nhu cầu của hành khách liên tục tăng cao, Bamboo Airways đang nỗ lực xúc tiến và đàm phán để có thể nhận thêm một số máy bay ngay trước thềm Tết Nguyên đán, kịp thời bổ sung tải cho thị trường, mang tới thêm lựa chọn về đường bay và giờ bay cho người dân.

Để chuẩn bị đầy đủ nguồn lực phục vụ cho kế hoạch gia tăng quy mô đội bay, Bamboo Airways cũng đang tăng cường tuyển dụng đội ngũ tiếp viên hàng không với quy mô lớn. Dự kiến trong cuối 12/2025, Bamboo Airways sẽ tổ chức các ngày hội tuyển dụng TVHK lớn tại 2 đầu cầu Hà Nội và TPHCM.

Trong trung hạn, Bamboo Airways đặt mục tiêu mở rộng quy mô đội bay thêm 8–10 chiếc mỗi năm, hướng tới phát triển mạnh đội tàu và mạng bay giai đoạn 2026-2030, đủ sức phục vụ đồng thời thị trường nội địa và quốc tế. Cùng với kế hoạch mở rộng đội bay, Bamboo cũng đặc biệt chú trọng việc duy trì tỷ lệ chuyến bay đúng giờ và nâng cao trải nghiệm dịch vụ từ mặt đất đến trên không - những yếu tố từng giúp Bamboo Airways tạo được dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường hàng không Việt Nam ngay từ ngày đầu cất cánh.