Sân bay Ninh Bình cách chùa Tam Chúc 19km

TPO - UBND tỉnh Ninh Bình vừa trình Thủ tướng Chính phủ Đề án nghiên cứu hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình, có tổng mức đầu tư khoảng hơn 23.200 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2027 và đưa vào khai thác từ năm 2029. Theo thiết kế, vị trí sân bay Ninh Bình cách chùa Tam Chúc 19km và chùa Bái Đính 30km.

Theo Tờ trình số 207 gửi ngày 8/12, tỉnh Ninh Bình đã khảo sát 5 vị trí và lựa chọn khu vực thuộc phường Liêm Tuyền và các xã Bình Lục, Bình Mỹ làm địa điểm xây dựng sân bay.

Đây là vị trí được đánh giá có tính kết nối vùng cao, chỉ cách trung tâm Phủ Lý 7 km, thành phố Nam Định 21 km, trung tâm Ninh Bình 30 km; đồng thời nằm gần các quần thể du lịch lớn như Tràng An - Bái Đính (30 km) và Tam Chúc (19 km).

Ảnh minh họa.

Đề án nêu rõ các thông số chính với diện tích quy hoạch là 664 ha; cấp sân bay 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và sân bay quân sự cấp I; 2 đường băng dài 3.800 m và 3.200 m; công suất thiết kế 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030; tăng lên 10 triệu hành khách/năm vào 2050; loại tàu bay khai thác Code E và tương đương (máy bay thân rộng hiện đại).

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 23.200 tỷ đồng, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Tỉnh Ninh Bình đề xuất triển khai theo mô hình đối tác công tư (PPP), trong đó vốn Nhà nước khoảng 45,25%, vốn nhà đầu tư huy động khoảng 54,75%. Dự kiến thời gian hoàn vốn khoảng 27 năm.

Nếu được bổ sung vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không toàn quốc, Ninh Bình sẽ lập dự án đầu tư chi tiết, phấn đấu khởi công năm 2027 và vận hành từ năm 2029.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, việc hình thành sân bay quốc tế không chỉ mở ra không gian phát triển kinh tế mới mà còn tăng cường liên kết vùng giữa Nam Đồng bằng, ven biển Bắc Bộ. Dự án được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ cho du lịch, dịch vụ, thu hút đầu tư và giải quyết việc làm cho người dân địa phương.