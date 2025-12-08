Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Vấn đề cần làm rõ trong đề xuất nâng cấp sân bay Quảng Trị

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Xây dựng cho rằng Quảng Trị có tiềm năng trở thành trung tâm logistics và công nghiệp hàng không của Bắc Trung Bộ, nhưng hồ sơ nâng cấp sân bay lên 4E cần bổ sung dự báo vận tải hàng hóa, đặc biệt là dòng hàng giá trị cao qua đường hàng không.

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Trị, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) và Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) nêu nhiều nội dung đáng chú ý liên quan đến đề xuất điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tâm điểm là việc nghiên cứu nâng cấp Cảng hàng không (CHK) Quảng Trị từ cấp 4C lên 4E.

Theo Bộ Xây dựng, hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch cho thấy Việt Nam hiện chưa có trung tâm công nghiệp hàng không mang tầm khu vực hoặc quốc tế tại miền Trung. Trong khi đó, Quảng Trị được đánh giá sở hữu nhiều điều kiện để hình thành tổ hợp công nghiệp hàng không và trung tâm hậu cần - trung chuyển hàng hóa của Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

san-bay-quang-tri-17651618595221322407986.png
Phối cảnh sân bay Quảng Trị. Ảnh: T.T.

Một sân bay quy mô lớn hơn sẽ giúp hoàn chỉnh chuỗi logistics đa phương thức, nơi vận tải hàng không đảm nhiệm việc chuyên chở nhanh các loại hàng hóa giá trị cao, đồng thời tạo sức hút đối với hãng bay, doanh nghiệp logistics và các tập đoàn bảo dưỡng - sửa chữa - đại tu máy bay (MRO).

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng nhận định đề xuất nâng cấp sân bay Quảng Trị lên 4E là cần thiết, song nhấn mạnh hồ sơ cần bổ sung số liệu dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa của tỉnh và toàn bộ hành lang kinh tế Quảng Trị - Salavan (Lào) - Ubon Ratchathani (Thái Lan). Đặc biệt, cần làm rõ mức nhu cầu vận chuyển hàng hóa giá trị cao qua đường hàng không - yếu tố then chốt quyết định vai trò và khả năng cạnh tranh của sân bay trong tương lai.

Cơ quan này cũng lưu ý định hướng của Quyết định 648/QĐ-TTg (2023), trong đó trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa máy bay được ưu tiên hình thành tại những cảng hàng không lớn và có điều kiện hạ tầng, đường bay quốc tế thuận lợi như Chu Lai ở TP Đà Nẵng. Bên cạnh đó, nhiều dự án MRO đang được quan tâm đầu tư tại Vân Đồn, Gia Bình hay Long Thành. Vì vậy, đề xuất xây dựng thêm trung tâm MRO tại Quảng Trị cần được đánh giá toàn diện về tác động và cạnh tranh với các sân bay nói trên.

Hiện CHK Quảng Trị được đầu tư theo phương thức PPP với thời gian vận hành, thu phí hoàn vốn hơn 47 năm. Bộ Xây dựng yêu cầu Cục HKVN và TEDI phối hợp với địa phương rà soát kỹ các yếu tố tác động nếu có sự điều chỉnh cấp sân bay, bởi việc nâng hạng có thể kéo theo thay đổi quy mô hạ tầng khu bay (đường cất hạ cánh, đường lăn) và làm tăng tổng mức đầu tư dự án. Các bên phải đánh giá chi tiết về nhu cầu đất đai, giải phóng mặt bằng, phương án tài chính… nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư.

tp-san-bay-noi-bai-2303-8146.png
đề xuất xây dựng thêm trung tâm MRO tại Quảng Trị cần được đánh giá toàn diện về tác động và cạnh tranh với các sân bay khác. Ảnh minh họa: Lộc Liên.

Trước đó, Cục HKVN đề xuất nâng cấp CHK Quảng Trị lên 4E trên cơ sở vị trí chiến lược của tỉnh trong hành lang kinh tế Đông - Tây và hành lang Quảng Trị - Salavan - Ubon Ratchathani, cũng như nhu cầu phát triển mới sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Bình trước đây. Quy hoạch tỉnh Quảng Trị đã xác định địa phương là trung tâm hậu cần - trung chuyển của Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, đặt ra yêu cầu mở rộng vận tải hàng không với quy mô lớn hơn.

Quảng Trị hiện sở hữu mạng lưới logistics đa phương thức ngày càng hoàn chỉnh với cao tốc, Quốc lộ 1, Quốc lộ 9, tuyến La Lay - Khu kinh tế Đông Nam cùng hệ thống cảng biển Mỹ Thủy, Cửa Việt. Trong chuỗi này, hàng không đóng vai trò then chốt để vận chuyển nhanh dòng khách và hàng hóa giá trị cao. Cục Hàng không cho rằng việc nâng cấp sân bay lên 4E sẽ giúp địa phương tăng sức cạnh tranh, thu hút hãng bay, doanh nghiệp logistics, các tập đoàn MRO quốc tế và mở thêm đường bay quốc tế.

Lộc Liên
#sân bay Quảng Trị #nâng cấp 4E #logistics #hàng không #đầu tư #MRO #phát triển

Xem thêm

Cùng chuyên mục