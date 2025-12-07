Đề xuất 2 sân bay phục vụ cứu hộ, cứu nạn

TPO - Bộ Xây dựng đang nghiên cứu bổ sung sân bay Vân Phong (Khánh Hòa) và Măng Đen (Quảng Ngãi) vào quy hoạch hạ tầng nhằm tăng cường năng lực cứu hộ, cứu nạn tại miền Trung - khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ và sạt lở.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 6/12, ông Nguyễn Trí Đức - Chánh văn phòng Bộ Xây dựng - thông tin, sân bay Vân Phong và Măng đen đã được Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đề xuất đưa vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Việc bổ sung dựa trên định hướng phát triển vùng đã được Chính phủ phê duyệt.

Theo đại diện Bộ Xây dựng, sân bay đóng vai trò then chốt trong cứu hộ bởi cho phép triển khai nhanh lực lượng, thiết bị và phương tiện bay đến các khu vực bị cô lập. Miền Trung thường xuyên xảy ra ngập sâu, sạt lở khiến đường bộ bị gián đoạn, do đó có thêm sân bay sẽ rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường, tăng điểm hạ cánh trực thăng cứu nạn, vận chuyển hàng cứu trợ và sơ tán người dân.

Việc bổ sung sân bay để tăng năng lực cứu hộ cứu nạn được đề xuất đưa vào quy hoạch. Ảnh minh họa: VOV.

Trong quy hoạch đã duyệt, miền Trung - Tây Nguyên hiện có 14 sân bay; 14 cảng biển với 89 khu bến, 208 cầu cảng dài gần 36.900 m; 11 tuyến cao tốc dài gần 1.500 km; 24 tuyến quốc lộ dài hơn 4.400 km; 27 tuyến vận tải thủy dài 1.263 km và 1.332 km đường sắt thuộc trục Bắc - Nam.

Tại hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã trình Bộ Xây dựng vào cuối tháng 11 vừa qua, Cục HKVN nêu rõ, định hướng quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung xác định Khánh Hòa là cực tăng trưởng, hướng tới phát triển Vân Phong thành trung tâm dịch vụ - logistics của khu vực. Trong khi đó, vùng Tây Nguyên định vị Măng Đen là khu du lịch quốc gia, cần kết nối hạ tầng hiệu quả với duyên hải miền Trung, trong đó có việc nghiên cứu đầu tư sân bay.

Tại địa phương, Khánh Hòa đã dành quỹ đất cho dự án sân bay Vân Phong; quy hoạch tỉnh Kon Tum và Khu du lịch Măng Đen đều xác định sân bay Măng Đen là hạ tầng động lực. Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong sau đó tiếp tục khẳng định vai trò của một sân bay phục vụ mục tiêu xây dựng trung tâm kinh tế biển hiện đại.

Hai đề án nghiên cứu về sân bay đã được Bộ Xây dựng thẩm định và nhận sự đồng thuận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà để bổ sung vào quy hoạch quốc gia. Cục HKVN đánh giá đây là bước đi phù hợp với chiến lược phát triển từ trung ương đến địa phương, đồng thời mở cơ hội thu hút đầu tư tư nhân, thúc đẩy du lịch, logistics và tăng kết nối vùng, quốc phòng - an ninh tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Theo hồ sơ trình Bộ Xây dựng, sân bay Măng Đen được quy hoạch đạt cấp 4C, diện tích hơn 350 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng; sân bay Vân Phong quy mô cấp 4E, diện tích gần 500 ha, vốn đầu tư hơn 9.200 tỷ đồng.