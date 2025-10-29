Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hủy thêm nhiều chuyến tàu Bắc - Nam vì lũ lớn

Lộc Liên
TPO - Lũ lớn khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam qua Huế và Quảng Trị bị chia cắt, ngành đường sắt phải hủy nhiều chuyến tàu hôm nay (29/10). Hàng nghìn hành khách được chuyển tải an toàn qua vùng ngập, trong khi các đoàn tàu khác phải nằm chờ nhiều giờ.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, trong ngày 29/10, một số đoàn tàu Bắc - Nam phải điều chỉnh hành trình, thậm chí tạm ngừng chạy do nước lũ vẫn gây chia cắt đoạn qua TP. Huế và Quảng Trị. Các tàu SE1, SE19 và SE20 xuất phát trong ngày đều bị hủy.

mua-lu-mien-trung-5-6795.jpg
Các tàu SE1, SE19 và SE20 xuất phát trong ngày 29/10 đều bị hủy vì mưa lũ. Ảnh: VNR.

Các tàu SE2, SE3/4, SE5/6, SE7/9 và SE9/10 vẫn được tổ chức chạy nhưng phải tạm dừng chờ chuyển tải tại khu vực từ ga Hương Thủy (Huế) đến ga Đông Hà (Quảng Trị). Từ ngày 28 đến 10h ngày 29/10, ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải an toàn cho 4.576 hành khách qua vùng lũ. Trong thời gian chờ, hành khách được phục vụ miễn phí suất ăn, nước uống, đảm bảo điều kiện đi lại chu đáo giữa thời tiết bất lợi.

Ngành đường sắt cũng thông báo hoàn vé miễn phí cho hành khách có vé đi các ga vượt quá khu vực đang bị chia cắt. Hành khách được phép đổi hoặc hoàn vé trong vòng 30 ngày tại bất kỳ nhà ga nào trên toàn quốc.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, mưa lớn kéo dài từ ngày 26-29/10 đã gây ngập úng và sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến quốc lộ, đặc biệt là đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Đến sáng 29/10, giao thông qua các đoạn thấp trũng ở TP. Huế và Quảng Trị đã cơ bản thông suốt, song hàng chục điểm sạt lở lớn vẫn chưa khắc phục xong. Riêng đoạn qua TP. Huế có 49 vị trí sạt lở, 25 vị trí bị tắc đường, hiện mới thông xe được 3 điểm. Tại Quảng Trị cũng ghi nhận 8 điểm sạt lở, một số đoạn mới khơi thông tạm thời.

mua-lu-mien-trung-1-3478-8585.jpg
Sạt lở khiến ách tắc giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong sáng 29/10. Ảnh: Cục ĐBVN.

Trong khi đó, tuyến đường Hồ Chí Minh qua Quảng Ngãi và Đà Nẵng sáng 29/10 tiếp tục phát sinh nhiều điểm sạt lở mới, gây tắc đường hoàn toàn tại nhiều vị trí.

Hiện thời tiết tại Nam Quảng Trị và TP. Huế đã giảm mưa, các phương tiện cơ bản lưu thông bình thường. Tuy nhiên, lực lượng quản lý đường bộ và đường sắt vẫn tiếp tục ứng trực, sẵn sàng phương án đảm bảo giao thông khi mưa lớn có thể quay trở lại.

Lộc Liên
#đường sắt Bắc Nam #Huế #Quảng Trị #lũ lớn #tàu hủy #giao thông bị chia cắt #đường bộ

