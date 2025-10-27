Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng đường Hồ Chí Minh

TPO - Từ sáng 25/10 đến chiều 26/10, mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã gây ra hàng loạt vụ sạt lở đất, đá trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk và TP. Đà Nẵng, khiến nhiều đoạn đường bị chia cắt, giao thông ách tắc.

Theo báo cáo nhanh của Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), mưa lớn diễn ra liên tục từ 8h ngày 25/10 đến 14h hôm nay đã làm sạt lở tại nhiều vị trí trên tuyến đường Hồ Chí Minh, gây tắc đường nghiêm trọng.

Trong sáng 26/10, tại Km1411+400 và Km1411+500 thuộc xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 400 m3 đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, làm ách tắc hoàn toàn. Lực lượng quản lý, bảo trì đã nhanh chóng triển khai phương tiện, nhân lực hót dọn và thông hoàn toàn hai làn trong chiều nay.

Cùng ngày, tại Km1403+00 và Km1406+600 thuộc xã Phước Năng, TP. Đà Nẵng xảy ra sạt lở taluy dương với khối lượng khoảng 2.400 m3, khiến tuyến bị chia cắt. Do mưa to và đất đá tiếp tục sạt, việc khắc phục gặp nhiều khó khăn, dự kiến đến chiều muộn cùng ngày mới có thể thông xe một làn.

Ách tắc giao thông tại Km1430+500 đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Cục ĐBVN.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Km1430+500 (xã Đăk Pék, Quảng Ngãi) với 200 m3 đất đá sạt lở, gây tắc đường hoàn toàn. Đến 12h trưa nay, giao thông tạm thời được khôi phục một làn. Tại Km1409+100 (xã Đăk Plô, Quảng Ngãi), khối lượng sạt lở lên tới 1.400 m3, lực lượng chức năng phải mất nhiều giờ tiếp cận hiện trường và dự kiến 16h mới thông xe một vệt. Ngoài ra, tại Km1412+230 cùng tuyến, khoảng 150 m3 đất đá tràn xuống mặt đường, đến chiều nay đã thông được một làn.

Không chỉ đường Hồ Chí Minh, tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Km1265+00 - Km1366+546) cũng ghi nhận nhiều điểm sạt lở taluy dương, tràn lấp mặt đường và rãnh thoát nước. Mặt đường xuất hiện 700 m2 ổ gà, rạn nứt, lún và trồi sình do ngấm nước.

Trước tình hình trên, Khu Quản lý đường bộ III đã phối hợp Sở Xây dựng, Cảnh sát giao thông Đà Nẵng và Quảng Ngãi để thông tin, cảnh báo phương tiện chủ động điều chỉnh hành trình. Đơn vị đồng thời chỉ đạo các văn phòng quản lý đường bộ khu vực cùng lực lượng bảo dưỡng thường xuyên tăng cường dọn đất đá, thông cống, vét rãnh thoát nước và túc trực tại các điểm xung yếu để kịp thời xử lý ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đang hứng chịu một đợt mưa dữ dội khi lượng mưa trong vòng chưa đến một ngày lên hơn 400mm. Dự báo mưa lớn còn tiếp tục trong hai ngày tới với lượng mưa từ 250-450mm, có nơi trên 600mm. Lũ nhiều sông dự báo vượt báo động 3.