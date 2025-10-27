Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tắc hoàn toàn nhiều đoạn đường qua Đà Nẵng, Quảng Ngãi

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ chiều 26/10 đến sáng 27/10, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, khiến nhiều vị trí bị tắc giao thông hoàn toàn. Các lực lượng đang khẩn trương khắc phục để sớm thông xe.

Theo báo cáo nhanh của Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), từ 15h ngày 26/10 đến 7h ngày 27/10, khu vực Đà Nẵng và Quảng Ngãi xuất hiện mưa rất to trên diện rộng; các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk cũng có mưa vừa, có nơi mưa lớn, gây ảnh hưởng nặng nề đến kết cấu hạ tầng và giao thông đường bộ.

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh, hiện có 7 vị trí tắc giao thông hoàn toàn do sạt lở taluy dương. Cụ thể, tại Km1403+00, Km1405+300, Km1406+600, Km1406+830 (xã Phước Năng, TP. Đà Nẵng) và các điểm Km1407+630, Km1407+800, Km1408+100 (xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi), đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường với khối lượng sạt lở ước tính từ vài trăm đến hàng nghìn mét khối.

Một số điểm sạt lở đặc biệt nghiêm trọng như Km1403+00, Km1406+600 và Km1407+630. Dù các đơn vị quản lý, bảo trì đã nhanh chóng huy động phương tiện, nhân công khắc phục, song mưa lớn liên tục khiến công tác dọn dẹp gặp nhiều khó khăn.

image-1.jpg
Km 1430+500 đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đăk Pék (Quảng Ngãi) bị sạt lở, đất đá tràn ra đường. Ảnh: Nguyễn Ngọc.

Đến 7h30 sáng 27/10, lực lượng chức năng mới thông được một làn xe tại Km1407+630, các vị trí còn lại vẫn đang nỗ lực xử lý để sớm thông tuyến.

Trên Quốc lộ 1 đoạn Km1265+00 - Km1366+546 qua tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn cũng gây ra nhiều thiệt hại. Đã ghi nhận 09 điểm sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống chiếm nửa mặt đường và rãnh dọc. Ngoài ra, nhiều vị trí cống bị bồi lấp, 5 cây xanh đường kính lớn bị đổ ngã chắn ngang đường.

Mặt đường xuất hiện ổ gà, rạn nứt, sình lún với tổng diện tích hư hỏng hơn 1.400 m2, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Trước tình hình sạt lở trên các tuyến đường do mưa bão, đại diện cơ quan quản lý ngành đường bộ và lực lượng chức năng các địa phương khuyến cáo người điều khiển phương tiện trên các tuyến đường cần tuân thủ nghiêm tốc độ quy định, giảm tốc độ khi vào cua, giữ khoảng cách an toàn, đồng thời chủ động kiểm tra phanh, lốp, đèn chiếu sáng trước khi khởi hành.

Khi gặp mưa to hoặc sương mù dày, tài xế nên giảm tốc, bật đèn cảnh báo và tìm vị trí an toàn để dừng chờ cho đến khi thời tiết cải thiện.

rsz-denn.png
Khi gặp mưa to, đi qua vùng có nguy cơ sạt lở hoặc sương mù dày, tài xế nên giảm tốc, bật đèn cảnh báo. Ảnh minh họa: AI.

Ngoài ra, khi điều khiển phương tiện lưu thông qua các đoạn đường có vách núi dựng đứng thuộc tuyến đường sạt lở, lái xe cần tăng cường quan sát, chú ý các dấu hiệu bất thường như vết nứt mới, đất đá rơi vãi, tiếng động lạ từ sườn đồi; đồng thời cẩn trọng với bùn đất, cây đổ và tuân thủ tuyệt đối các biển cảnh báo.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu sạt lở hoặc đất đá rơi xuống mặt đường, tuyệt đối không cố gắng vượt qua, mà phải dừng xe ở vị trí an toàn, bật tín hiệu cảnh báo và thông báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

Lộc Liên
#sạt lở đất Đà Nẵng Quảng Ngãi #tắc đường Hồ Chí Minh #mưa lớn gây sạt lở #giao thông miền Trung #cứu hộ sạt lở #đường bộ Đà Nẵng Quảng Ngãi #đường sạt lở nghiêm trọng

Xem thêm

Cùng chuyên mục