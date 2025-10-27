Tắc hoàn toàn nhiều đoạn đường qua Đà Nẵng, Quảng Ngãi

TPO - Từ chiều 26/10 đến sáng 27/10, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, khiến nhiều vị trí bị tắc giao thông hoàn toàn. Các lực lượng đang khẩn trương khắc phục để sớm thông xe.

Theo báo cáo nhanh của Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), từ 15h ngày 26/10 đến 7h ngày 27/10, khu vực Đà Nẵng và Quảng Ngãi xuất hiện mưa rất to trên diện rộng; các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk cũng có mưa vừa, có nơi mưa lớn, gây ảnh hưởng nặng nề đến kết cấu hạ tầng và giao thông đường bộ.

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh, hiện có 7 vị trí tắc giao thông hoàn toàn do sạt lở taluy dương. Cụ thể, tại Km1403+00, Km1405+300, Km1406+600, Km1406+830 (xã Phước Năng, TP. Đà Nẵng) và các điểm Km1407+630, Km1407+800, Km1408+100 (xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi), đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường với khối lượng sạt lở ước tính từ vài trăm đến hàng nghìn mét khối.

Một số điểm sạt lở đặc biệt nghiêm trọng như Km1403+00, Km1406+600 và Km1407+630. Dù các đơn vị quản lý, bảo trì đã nhanh chóng huy động phương tiện, nhân công khắc phục, song mưa lớn liên tục khiến công tác dọn dẹp gặp nhiều khó khăn.

Km 1430+500 đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đăk Pék (Quảng Ngãi) bị sạt lở, đất đá tràn ra đường. Ảnh: Nguyễn Ngọc.

Đến 7h30 sáng 27/10, lực lượng chức năng mới thông được một làn xe tại Km1407+630, các vị trí còn lại vẫn đang nỗ lực xử lý để sớm thông tuyến.

Trên Quốc lộ 1 đoạn Km1265+00 - Km1366+546 qua tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn cũng gây ra nhiều thiệt hại. Đã ghi nhận 09 điểm sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống chiếm nửa mặt đường và rãnh dọc. Ngoài ra, nhiều vị trí cống bị bồi lấp, 5 cây xanh đường kính lớn bị đổ ngã chắn ngang đường.

Mặt đường xuất hiện ổ gà, rạn nứt, sình lún với tổng diện tích hư hỏng hơn 1.400 m2, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Trước tình hình sạt lở trên các tuyến đường do mưa bão, đại diện cơ quan quản lý ngành đường bộ và lực lượng chức năng các địa phương khuyến cáo người điều khiển phương tiện trên các tuyến đường cần tuân thủ nghiêm tốc độ quy định, giảm tốc độ khi vào cua, giữ khoảng cách an toàn, đồng thời chủ động kiểm tra phanh, lốp, đèn chiếu sáng trước khi khởi hành.

Khi gặp mưa to hoặc sương mù dày, tài xế nên giảm tốc, bật đèn cảnh báo và tìm vị trí an toàn để dừng chờ cho đến khi thời tiết cải thiện.

Khi gặp mưa to, đi qua vùng có nguy cơ sạt lở hoặc sương mù dày, tài xế nên giảm tốc, bật đèn cảnh báo. Ảnh minh họa: AI.

Ngoài ra, khi điều khiển phương tiện lưu thông qua các đoạn đường có vách núi dựng đứng thuộc tuyến đường sạt lở, lái xe cần tăng cường quan sát, chú ý các dấu hiệu bất thường như vết nứt mới, đất đá rơi vãi, tiếng động lạ từ sườn đồi; đồng thời cẩn trọng với bùn đất, cây đổ và tuân thủ tuyệt đối các biển cảnh báo.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu sạt lở hoặc đất đá rơi xuống mặt đường, tuyệt đối không cố gắng vượt qua, mà phải dừng xe ở vị trí an toàn, bật tín hiệu cảnh báo và thông báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.