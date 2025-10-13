Thông tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên sau sự cố sạt lở

TPO - Sau 3 ngày huy động hàng trăm nhân công, máy móc làm việc xuyên đêm, ngành đường sắt đã khắc phục xong sự cố sạt lở nghiêm trọng tại khu gian Đa Phúc - Trung Giã, chính thức thông tuyến Hà Nội - Thái Nguyên.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), sau khi tàu công trình HC9969 hoàn tất việc xả đá dăm, đoạn đường sắt từ Km16+800 - Km17+500 thuộc xã Trung Giã (Hà Nội) đã được thông, cho phép tàu chạy qua với tốc độ tạm thời 5 km/h. Các đơn vị thi công vẫn đang hoàn thiện các bước cuối cùng để tàu chạy thử tải, kiểm tra an toàn trước khi khai thác bình thường.

Trước đó, bão số 11 (Matmo) và hoàn lưu sau bão gây mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, xói lở nghiêm trọng đoạn đường sắt từ Km16+700 - Km18+300. Ba vị trí bị hư hại nặng, trong đó có một đoạn nền đường bị cuốn trôi dài khoảng 40m, sâu 4m, khiến ray bị “treo lơ lửng”, tạo thành hố sâu như vỡ đê, làm tê liệt hoàn toàn tuyến Hà Nội - Thái Nguyên.

Ngành đường sắt đã khắc phục xong sự cố sạt lở nghiêm trọng tại khu gian Đa Phúc - Trung Giã, chính thức thông tuyến Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh: VNR.

Ngay sau sự cố, Công ty CP Đường sắt Hà Thái đã huy động hàng trăm nhân lực, thiết bị cơ giới, tổ chức thi công ba ca liên tục, xuyên đêm để ứng cứu. Lãnh đạo VNR trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo phương án vận chuyển đá hộc từ các mỏ Đồng Mỏ, Thịnh Châu, Phúc Yên về Trung Giã, đổ, thả rọ và gia cố các điểm xói lở, đồng thời ngăn dòng lũ thượng lưu, đảm bảo an toàn cho khu dân cư phía hạ lưu.

Theo đại diện VNR, tuyến Hà Nội - Thái Nguyên hiện chỉ khai thác tàu hàng, trung bình mỗi tháng có 3-4 chuyến phục vụ vận chuyển vật tư, đá xây dựng, nên sự cố không ảnh hưởng đến hành khách, nhưng được đánh giá là nghiêm trọng đối với hạ tầng và cần khắc phục nhanh để tránh ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt động duy tu, bảo dưỡng mạng lưới đường sắt quốc gia.

Sau khi thông tuyến, VNR sẽ kiến nghị các cấp có thẩm quyền triển khai giai đoạn 2 của dự án khắc phục bền vững, trong đó xây dựng hệ thống cống thoát lũ tại khu vực bị xói lở, nhằm tăng khả năng thoát nước, tránh tái diễn sạt lở, bảo vệ kết cấu hạ tầng và đời sống người dân khu vực Trung Giã.