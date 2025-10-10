Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bắc Giang:

Điều tàu hàng trăm tấn neo giữ cầu đường sắt giữa dòng nước lũ cuồn cuộn

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước áp lực nước lũ dâng cao trên sông Thương, ngành đường sắt đã triển khai biện pháp đặc biệt là điều tàu chở hàng trăm tấn xỉ quặng lên cầu Bắc Giang để gia tải, chống lại sức nước, bảo vệ công trình huyết mạch tuyến Hà Nội - Đồng Đăng.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), từ sáng 8/10, mưa lũ lớn khiến mực nước sông Thương dâng cao nhanh chóng.

Tại cầu Bắc Giang (Km48+738, tuyến Hà Nội - Đồng Đăng), lúc 5h30, mực nước chỉ còn cách đáy dầm 1m; đến 7h30 vẫn giữ nguyên. So với đợt lũ năm 2024 - khi đường sắt phải phong tỏa lúc nước cách đáy dầm 0,85m - mức nước năm nay được đánh giá cao và nguy hiểm hơn. Đến chiều 10/10, mực nước cách đáy dầm 0,65m

Trước tình huống khẩn cấp, lúc 8h10 ngày 8/10, Công ty Quản lý đường sắt khu vực đã báo cáo và được lệnh phong tỏa tuyến qua cầu Bắc Giang để đảm bảo an toàn. Đồng thời, lực lượng đường sắt phối hợp với địa phương cấm toàn bộ phương tiện đường bộ (xe máy, xe thô sơ) lưu thông qua hai bên cánh gà cầu từ 8h30.

duong-sat-dieu-tau-hang-tram-tan-neo-cau-bac-giang-giua-lu-lich-su.png
Tàu hàng chở 6 toa xỉ quặng nặng hàng trăm tấn từ ga Cổ Loa về đỗ trên cầu Bắc Giang để giữ cầu an toàn giữa dòng nước lũ trên sông Thương. Ảnh: VNR.

Nhiều khu như Bắc Giang - Phố Tráng, Phố Tráng - Kép, Voi Xô - Phố Vị bị ngập sâu, khiến việc vận chuyển đá từ Đồng Mỏ phục vụ gia cố công trình bị gián đoạn. Trước nguy cơ dòng nước xiết có thể cuốn trôi kết cấu cầu, ngành đường sắt đã xin ý kiến và quyết định kéo tàu hàng chở 6 toa xỉ quặng (hàng trăm tấn) từ ga Cổ Loa về đỗ trên cầu Bắc Giang lúc 13h ngày 8/10.

Mục tiêu của việc kéo tàu hàng là tăng tải trọng cho cầu, giúp đối trọng lại sức đẩy của dòng nước và giảm thiểu nguy cơ bị xô lệch khi rác, gỗ, cây hoặc phương tiện thủy bị nước cuốn va đập. Đây là giải pháp kỹ thuật khẩn cấp nhưng hiệu quả cao, từng được ngành đường sắt áp dụng trong các trận lũ lớn trước đây để “giữ cầu” an toàn.

Trên tuyến Hà Nội - Đồng Đăng, dù hiện tại chỉ khai thác tàu hàng với tần suất thấp, song lực lượng đường sắt vẫn huy động tối đa nhân lực, phương tiện để sớm thông tuyến, tránh ảnh hưởng tới đời sống người dân vùng hạ lưu. Biện pháp trước mắt là đổ đá, ngăn dòng, hạn chế nước tràn gây ngập khu dân cư.

duong-sat-dieu-tau-hang-tram-tan-neo-cau-bac-giang-giua-lu-lich-su-4.jpg
duong-sat-dieu-tau-hang-tram-tan-neo-cau-bac-giang-giua-lu-lich-su-13.jpg
Đường sắt tại Trung Giã thuộc tuyến Hà Nội - Thái Nguyên lúc 14h chiều 10/10. Ảnh: VNR.

Theo ghi nhận của VNR, hiện nay mực nước trên sông Thương rút chậm, chỉ giảm khoảng 15 - 20 cm. Thời tiết nắng ráo giúp công tác khắc phục thuận lợi hơn, nhưng nguy cơ tiềm ẩn vẫn còn lớn.

Tại tuyến Hà Nội - Thái Nguyên, khu vực Trung Giã cũng ghi nhận mưa lớn và ngập cục bộ. Ông Đặng Sỹ Mạnh - Chủ tịch HĐTV VNR - đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo ứng cứu, gia cố và xử lý sự cố. Ngành đường sắt cho biết dự kiến ngày 11/10, tuyến sẽ được thông trở lại, đảm bảo an toàn chạy tàu.

Theo đại diện ngành đường sắt, mỗi cây cầu là mạch máu của hệ thống giao thông quốc gia, vì thế phải giữ bằng mọi giá.

Lộc Liên
