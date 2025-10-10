Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ngập nặng, ô tô lưu thông thế nào?

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ đêm 9/10, nước lũ dâng cao khiến đoạn cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên bị ngập hơn 100m, nhiều ô tô gầm thấp không thể di chuyển. Lực lượng chức năng khuyến cáo các phương tiện đổi hướng qua cao tốc CT07, rẽ tại nút giao Bắc Phú hoặc Yên Bình để đảm bảo an toàn lưu thông.

Theo báo cáo của Văn phòng Quản lý Đường bộ I.3 (Cục Đường bộ Việt Nam), trong sáng 10/10 tình trạng ngập úng cục bộ vẫn tiếp diễn tại Km28+800 - Km29+050 (hướng Thái Nguyên - Hà Nội) với chiều dài khoảng 150m, mực nước ngập 60 cm. Ở chiều ngược lại, đoạn Km28+850 - Km29+050 (hướng Hà Nội - Thái Nguyên) cũng ngập khoảng 15cm.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Văn phòng Quản lý Đường bộ I.3 cùng Công ty Bắc Nam đã phối hợp với Phòng CSGT PC08 - Công an tỉnh Thái Nguyên và Đội CSGT số 15 - Công an TP. Hà Nội tổ chức phân luồng từ xa tại nút giao Yên Bình (Km41+350) và Km29+250.

ngap-100m-cao-toc-ha-noi-thai-nguyen-o-to-gam-thap-doi-huong-qua-bac-phu-yen-binh-3-8798.jpg
Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đang ngập nặng. Ảnh: CĐBVN.

Theo đó, các xe dưới 9 chỗ từ Hà Nội đi Thái Nguyên, Cao Bằng được hướng dẫn đi theo cao tốc CT07 lên nút giao Bắc Phú (Km26), sau đó rẽ ra QL3 tại Km24 hoặc tiếp tục theo QL37 đi Bắc Ninh. Ở chiều ngược lại, phương tiện từ Thái Nguyên - Cao Bằng về Hà Nội di chuyển trên CT07 đến nút giao Yên Bình (Km41+850), ra QL3 tại Km42 rồi đi tiếp về Hà Nội và các tỉnh đồng bằng.

Được biết, từ 21h ngày 9/10, nước từ sông Cầu dâng tràn vào cao tốc, làm ngập đoạn dài hơn 100m. Nhiều ôtô gầm thấp bị chết máy, buộc phải nhờ cứu hộ. Lực lượng CSGT Đội 15 phải “lội nước” làm “cọc tiêu sống”, hướng dẫn phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm.

Đến sáng 10/10, nước tiếp tục tràn qua dải phân cách, ảnh hưởng một phần đến làn ngược chiều. Tuy nhiên, hướng Hà Nội đi Thái Nguyên vẫn được duy trì lưu thông có kiểm soát. Cơ quan chức năng chỉ cho phép xe tải và xe gầm cao di chuyển, trong khi xe nhỏ, xe gầm thấp được khuyến cáo đổi hướng để đảm bảo an toàn.

ngap-100m-cao-toc-ha-noi-thai-nguyen-o-to-gam-thap-doi-huong-qua-bac-phu-yen-binh-4-906.jpg
Cơ quan chức năng chỉ cho phép xe tải và xe gầm cao di chuyển qua cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, trong khi xe nhỏ, xe gầm thấp cần đổi hướng. Ảnh: CĐBVN.

Theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, các phương tiện gầm thấp từ Thái Nguyên muốn về Hà Nội có thể đi cầu vượt Yên Bình - ngã tư Phương Tre - cầu Xuân Cẩm (xã Đa Phúc) rồi vào lại cao tốc tại nút giao Bắc Phú hoặc rẽ ra thị trấn Sóc Sơn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ trên sông Cầu đoạn qua Bắc Ninh đã đạt đỉnh lúc 23h đêm 9/10 và đang xuống chậm, song vẫn trên mức báo động 3. Cơ quan khí tượng cảnh báo, tình trạng ngập lụt diện rộng tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh có thể kéo dài thêm 2- 3 ngày do mưa lớn vẫn tiếp diễn ở thượng nguồn.

Lộc Liên
#cao tốc Hà Nội Thái Nguyên #ngập lụt cao tốc #đổi hướng xe gầm thấp #giao thông Hà Nội Thái Nguyên #cầu vượt Yên Bình #dịch vụ cứu hộ giao thông #thời tiết miền Bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục