Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ngập nặng, ô tô lưu thông thế nào?

TPO - Từ đêm 9/10, nước lũ dâng cao khiến đoạn cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên bị ngập hơn 100m, nhiều ô tô gầm thấp không thể di chuyển. Lực lượng chức năng khuyến cáo các phương tiện đổi hướng qua cao tốc CT07, rẽ tại nút giao Bắc Phú hoặc Yên Bình để đảm bảo an toàn lưu thông.

Theo báo cáo của Văn phòng Quản lý Đường bộ I.3 (Cục Đường bộ Việt Nam), trong sáng 10/10 tình trạng ngập úng cục bộ vẫn tiếp diễn tại Km28+800 - Km29+050 (hướng Thái Nguyên - Hà Nội) với chiều dài khoảng 150m, mực nước ngập 60 cm. Ở chiều ngược lại, đoạn Km28+850 - Km29+050 (hướng Hà Nội - Thái Nguyên) cũng ngập khoảng 15cm.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Văn phòng Quản lý Đường bộ I.3 cùng Công ty Bắc Nam đã phối hợp với Phòng CSGT PC08 - Công an tỉnh Thái Nguyên và Đội CSGT số 15 - Công an TP. Hà Nội tổ chức phân luồng từ xa tại nút giao Yên Bình (Km41+350) và Km29+250.

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đang ngập nặng. Ảnh: CĐBVN.

Theo đó, các xe dưới 9 chỗ từ Hà Nội đi Thái Nguyên, Cao Bằng được hướng dẫn đi theo cao tốc CT07 lên nút giao Bắc Phú (Km26), sau đó rẽ ra QL3 tại Km24 hoặc tiếp tục theo QL37 đi Bắc Ninh. Ở chiều ngược lại, phương tiện từ Thái Nguyên - Cao Bằng về Hà Nội di chuyển trên CT07 đến nút giao Yên Bình (Km41+850), ra QL3 tại Km42 rồi đi tiếp về Hà Nội và các tỉnh đồng bằng.

Được biết, từ 21h ngày 9/10, nước từ sông Cầu dâng tràn vào cao tốc, làm ngập đoạn dài hơn 100m. Nhiều ôtô gầm thấp bị chết máy, buộc phải nhờ cứu hộ. Lực lượng CSGT Đội 15 phải “lội nước” làm “cọc tiêu sống”, hướng dẫn phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm.

Đến sáng 10/10, nước tiếp tục tràn qua dải phân cách, ảnh hưởng một phần đến làn ngược chiều. Tuy nhiên, hướng Hà Nội đi Thái Nguyên vẫn được duy trì lưu thông có kiểm soát. Cơ quan chức năng chỉ cho phép xe tải và xe gầm cao di chuyển, trong khi xe nhỏ, xe gầm thấp được khuyến cáo đổi hướng để đảm bảo an toàn.

Cơ quan chức năng chỉ cho phép xe tải và xe gầm cao di chuyển qua cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, trong khi xe nhỏ, xe gầm thấp cần đổi hướng. Ảnh: CĐBVN.

Theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, các phương tiện gầm thấp từ Thái Nguyên muốn về Hà Nội có thể đi cầu vượt Yên Bình - ngã tư Phương Tre - cầu Xuân Cẩm (xã Đa Phúc) rồi vào lại cao tốc tại nút giao Bắc Phú hoặc rẽ ra thị trấn Sóc Sơn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ trên sông Cầu đoạn qua Bắc Ninh đã đạt đỉnh lúc 23h đêm 9/10 và đang xuống chậm, song vẫn trên mức báo động 3. Cơ quan khí tượng cảnh báo, tình trạng ngập lụt diện rộng tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh có thể kéo dài thêm 2- 3 ngày do mưa lớn vẫn tiếp diễn ở thượng nguồn.