Lũ trên sông Cầu vẫn đặc biệt lớn, ngập lụt còn kéo dài

TPO - Đêm qua (23h ngày9/10), lũ trên sông Cầu ở Bắc Ninh đã đạt đỉnh và xuống chậm. Dự báo trong ngày và đêm nay, lũ xuống chậm và vẫn ở trên mức báo động 3. Tình trạng ngập lụt diện rộng ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh còn kéo dài thêm 2-3 ngày tới.

Dù thời tiết không còn mưa lớn trong hai hôm nay nhưng lũ trên các dòng sông ở miền Bắc vẫn duy trì ở mức lớn, đặc biệt lớn và xuống rất chậm.

Tại sông Cầu ở Bắc Ninh, đêm qua lũ đạt đỉnh 7,52m, vượt báo động 3 là 1,22m. Lúc 1h ngày 10/10, lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn trên BĐ3 là 1,7m, tại trạm Phủ Lạng Thương trên BĐ3 là 1,24m, vượt lũ lịch sử năm 1986. Trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng trên mức BĐ3 là 3,11m, dưới mức lịch sử năm 1986 là 0,43m.

Dự báo trong ngày và đêm nay, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ xuống chậm và ở trên mức BĐ3, lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn và trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3.

Ngoài ra, trong ngày hôm nay, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại đang xuống và ở trên mức BĐ1.

lu-song-cau.jpg
Lũ trên sông Cầu ở Bắc Ninh đã đạt đỉnh và đang xuống chậm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, do thuỷ điện Tuyên Quang điều tiết vận hành mở 3 cửa xả đáy, mực nước trên sông Gâm, sông Lô (Tuyên Quang) sẽ lên nhanh với biên độ lũ lên từ 1-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Gâm sẽ ở mức BĐ2 và trên BĐ2, trên sông Lô ở dưới mức BĐ1.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn vẫn duy trì trong 2-3 ngày tới. Ngoài ra, ba địa phương này cũng đối mặt với nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Hôm nay (10/10) thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục hửng nắng, ít mưa, gió nhẹ, thuận lợi cho công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong ngày và đêm 10/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 15-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Khu vực Nam Bộ trong chiều tối và tối nay cũng có mưa rào dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
