Mỹ Tâm ủng hộ 200 triệu đồng, NSND Quốc Hưng cứu trợ ở Thái Nguyên

TPO - Tối 8/10, NSND Quốc Hưng và vợ là nghệ sĩ đàn tỳ bà Thu Quyên vận chuyển hàng cứu trợ tới Thái Nguyên. Một số nghệ sĩ chọn chia sẻ khó khăn với người dân bằng cách chuyển tiền ủng hộ tới tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ Việt lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Thái Nguyên đang chịu ảnh hưởng của thiên tai. Tối 8/10, NSND Quốc Hưng và vợ là nghệ sĩ đàn tỳ bà Thu Quyên vận chuyển hàng cứu trợ tới Thái Nguyên.

Nghệ sĩ Thu Quyên cho biết chuyến xe chở theo nhiều nhu yếu phẩm như mì tôm, xúc xích, sữa, nước lọc, áo phao, đèn pin và hàng trăm gói bánh. Chị Quyên cho biết chỉ trong vòng 3 tiếng chuẩn bị, xe tải chở 500 thùng nước sạch và nhiều thực phẩm đã sẵn sàng lên đường. "Tôi chỉ nghĩ mua được gì cấp thiết cho bà con chống đói trong 2 ngày thì cứ mua, cứ mang đi thật nhiều. Lúc này thứ gì cũng quý", chị Quyên chia sẻ.

Diễn viên Quỳnh Trang tất bật chuẩn bị hàng cứu trợ.

NSƯT Việt Anh cũng cho biết ngày 10/10 anh và một số bạn bè lên đường cứu trợ bà con Thái Nguyên. Hiện nhóm đã chuẩn bị 600 kg lương khô và 200 thùng nước. Diễn viên Quỳnh Trang cũng tất bật chuẩn bị nhu yếu phẩm cho chuyến cứu trợ.

Một số nghệ sĩ chọn chia sẻ khó khăn với người dân Thái Nguyên bằng cách chuyển tiền ủng hộ tới tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Ca sĩ Mỹ Tâm ủng hộ 200 triệu đồng. Cô mong người dân Thái Nguyên bình an, sớm ổn định cuộc sống.

Tối 8/10, ca nương Kiều Anh ủng hộ 100 triệu đồng. Nữ nghệ sĩ nói cô và gia đình muốn góp một chút sức nhỏ tới bà con Thái Nguyên những ngày này. "Nghĩ cảnh người già và trẻ nhỏ trong hoàn cảnh đó mà xót xa, cần lắm những vòng tay của các mạnh thường quân giúp đỡ bà con", Kiều Anh bày tỏ.

Nghệ sĩ Kiều Anh, Quốc Thiên ủng hộ cả trăm triệu đồng.

Ca sĩ Quốc Thiên và ê-kíp thực hiện concert của anh cũng quyên góp 200 triệu đồng. "Quốc Thiên và ê-kíp xin gửi chút yêu thương đến nhân dân tỉnh Thái Nguyên khắc phục bão lũ. Nhìn hình ảnh trắng đêm chạy lũ của bà con mà thương lắm, mong mọi người, mọi nhà bình an và thật mạnh mẽ vượt qua lúc khốn khó này", ca sĩ nói.

Sáng 9/10, ban tổ chức hòa nhạc Secret garden live in Vietnam thông báo dành toàn bộ kinh phí bán vé được dùng để hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn.

Tình hình bão lụt đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân các tỉnh phía Bắc, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Nhiều khu vực bị nước lũ cô lập. Tối 8/10, lực lượng chức năng và người dân khẩn trương gia cố, đắp đê ở phường Trung Thành (tỉnh Thái Nguyên) suốt đêm khi nước chỉ còn cách mặt đê khoảng 60 cm. Sáng 9/10, lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ vượt báo động cấp 3 - mức cao nhất trong thang cảnh báo.