Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Mỹ Tâm ủng hộ 200 triệu đồng, NSND Quốc Hưng cứu trợ ở Thái Nguyên

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 8/10, NSND Quốc Hưng và vợ là nghệ sĩ đàn tỳ bà Thu Quyên vận chuyển hàng cứu trợ tới Thái Nguyên. Một số nghệ sĩ chọn chia sẻ khó khăn với người dân bằng cách chuyển tiền ủng hộ tới tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ Việt lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Thái Nguyên đang chịu ảnh hưởng của thiên tai. Tối 8/10, NSND Quốc Hưng và vợ là nghệ sĩ đàn tỳ bà Thu Quyên vận chuyển hàng cứu trợ tới Thái Nguyên.

Nghệ sĩ Thu Quyên cho biết chuyến xe chở theo nhiều nhu yếu phẩm như mì tôm, xúc xích, sữa, nước lọc, áo phao, đèn pin và hàng trăm gói bánh. Chị Quyên cho biết chỉ trong vòng 3 tiếng chuẩn bị, xe tải chở 500 thùng nước sạch và nhiều thực phẩm đã sẵn sàng lên đường. "Tôi chỉ nghĩ mua được gì cấp thiết cho bà con chống đói trong 2 ngày thì cứ mua, cứ mang đi thật nhiều. Lúc này thứ gì cũng quý", chị Quyên chia sẻ.

558981754-3243527189153872-891245369241764511-n-4921.jpg
Diễn viên Quỳnh Trang tất bật chuẩn bị hàng cứu trợ.

NSƯT Việt Anh cũng cho biết ngày 10/10 anh và một số bạn bè lên đường cứu trợ bà con Thái Nguyên. Hiện nhóm đã chuẩn bị 600 kg lương khô và 200 thùng nước. Diễn viên Quỳnh Trang cũng tất bật chuẩn bị nhu yếu phẩm cho chuyến cứu trợ.

Một số nghệ sĩ chọn chia sẻ khó khăn với người dân Thái Nguyên bằng cách chuyển tiền ủng hộ tới tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Ca sĩ Mỹ Tâm ủng hộ 200 triệu đồng. Cô mong người dân Thái Nguyên bình an, sớm ổn định cuộc sống.

Tối 8/10, ca nương Kiều Anh ủng hộ 100 triệu đồng. Nữ nghệ sĩ nói cô và gia đình muốn góp một chút sức nhỏ tới bà con Thái Nguyên những ngày này. "Nghĩ cảnh người già và trẻ nhỏ trong hoàn cảnh đó mà xót xa, cần lắm những vòng tay của các mạnh thường quân giúp đỡ bà con", Kiều Anh bày tỏ.

495838176-10213127340773560-3074669016287063148-n.jpg
544885302-10212516232936230-7652508573692656393-n.jpg
Nghệ sĩ Kiều Anh, Quốc Thiên ủng hộ cả trăm triệu đồng.

Ca sĩ Quốc Thiên và ê-kíp thực hiện concert của anh cũng quyên góp 200 triệu đồng. "Quốc Thiên và ê-kíp xin gửi chút yêu thương đến nhân dân tỉnh Thái Nguyên khắc phục bão lũ. Nhìn hình ảnh trắng đêm chạy lũ của bà con mà thương lắm, mong mọi người, mọi nhà bình an và thật mạnh mẽ vượt qua lúc khốn khó này", ca sĩ nói.

Sáng 9/10, ban tổ chức hòa nhạc Secret garden live in Vietnam thông báo dành toàn bộ kinh phí bán vé được dùng để hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn.

Tình hình bão lụt đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân các tỉnh phía Bắc, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Nhiều khu vực bị nước lũ cô lập. Tối 8/10, lực lượng chức năng và người dân khẩn trương gia cố, đắp đê ở phường Trung Thành (tỉnh Thái Nguyên) suốt đêm khi nước chỉ còn cách mặt đê khoảng 60 cm. Sáng 9/10, lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ vượt báo động cấp 3 - mức cao nhất trong thang cảnh báo.

Ngọc Ánh
#quốc hưng #nghệ sĩ Việt #cứu trợ Thái Nguyên #quyên góp #thiên tai #bão lũ #hỗ trợ cộng đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục