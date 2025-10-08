Diễn viên 'Mưa đỏ' nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

TPO - Tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, tuyên truyền phim truyện điện ảnh “Mưa đỏ” do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức chiều 7/10, ê-kíp làm phim, dàn diễn viên đã được trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân.

Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, tuyên truyền phim truyện điện ảnh Mưa đỏ do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức chiều 7/10, tại Hà Nội. Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định Mưa đỏ không chỉ khắc họa chân thực cuộc chiến đấu ác liệt mà còn lay động lòng người bằng những chi tiết giàu nhân văn về tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân thắm thiết, tình yêu đôi lứa cùng những hy sinh thầm lặng mà vĩ đại của những con người đã làm nên lịch sử hào hùng của dân tộc.

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, tuyên truyền phim truyện điện ảnh Mưa đỏ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh những con số: hơn 713 tỷ đồng, hơn 8,3 triệu lượt khán giả tới rạp, có khán giả xem phim tới 6 lần... hay việc nhiều cựu chiến binh, tướng lĩnh đã rơi nước mắt, sống lại ký ức một thời máu lửa, nhiều khán giả trẻ xúc động, hiểu hơn về lịch sử sau khi xem Mưa đỏ... khẳng định sức lan tỏa của tác phẩm.

Với thành công của Mưa đỏ, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định nghệ thuật nói chung, điện ảnh nói riêng khi gắn với lịch sử và cách mạng, được đầu tư đúng hướng, sẽ trở thành kênh tuyên truyền hiệu quả, lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến trong xã hội, trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Ê-kíp Mưa đỏ chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại tướng Phan Văn Giang.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng sức hấp dẫn của đề tài người lính, chiến tranh cách mạng luôn bền vững, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ và các văn nghệ sĩ. Bên cạnh đó, Đại tướng cũng nhấn mạnh yếu tố quyết định thành công của bộ phim là sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, cùng tinh thần sẻ chia, tri ân của văn nghệ sĩ và nhân dân.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Phan Văn Giang giao Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tiếp tục chỉ đạo Điện ảnh QĐND cùng các cơ quan văn hóa, nghệ thuật trong Quân đội phát huy thành quả đạt được, nghiên cứu, sáng tác thêm nhiều tác phẩm mới về đề tài cách mạng, kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, yêu cầu đưa bộ phim Mưa đỏ vào hệ thống tuyên truyền, giáo dục trong toàn quân, tổ chức chiếu phim tại các đơn vị, học viện, nhà trường, quảng bá rộng rãi đến nhân dân và bạn bè quốc tế, để giá trị, ý nghĩa của bộ phim tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ.

Thượng tá, NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền thay mặt Điện ảnh QĐND phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thượng tá, NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết thành tích của Mưa đỏ không chỉ dựa vào sự nỗ lực của một cá nhân. Mưa đỏ là sản phẩm kết tinh từ tinh thần tập thể, tinh thần đồng chí, đồng đội, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp điều hành chặt chẽ trong công tác sản xuất phim.

Sau khi công chiếu, Mưa đỏ trở thành hiện tượng văn hoá chưa từng có của điện ảnh Việt Nam. Đến nay, Mưa đỏ là phim điện ảnh có doanh thu cao thứ 3 tại Đông Nam Á và lọt Top 65 phim có doanh thu phòng vé cao nhất toàn cầu.

"Điện ảnh Quân đội luôn coi Mưa đỏ giống như một hành trình và hành trình này không có điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu để đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong giai đoạn mới", đạo diễn Đặng Thái Huyền nêu.

Cũng trong hội nghị, các ý kiến của diễn viên Phương Nam (vai Tạ), diễn viên Hạ Anh (vai Hồng) đều bày tỏ vinh dự và xúc động khi tham gia phim Mưa đỏ. Sự hóa thân đầy ấn tượng của dàn diễn viên cũng góp phần đưa bộ phim đến gần hơn với khán giả.

Ê-kíp Mưa đỏ nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Ghi nhận thành tích tổ chức sản xuất và tuyên truyền phim Mưa đỏ, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã trao tặng bằng khen cho 20 tập thể và 18 cá nhân. Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao tặng bằng khen cho 16 tập thể và 59 cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen cho Điện ảnh QĐND.