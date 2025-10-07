'Văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh mềm bảo vệ sự bình yên của Thủ đô'

Tại buổi gặp mặt hơn 50 văn nghệ sĩ, nhà quản lý, đạo diễn, nhạc sĩ, nhà văn, họa sĩ, diễn viên, nhà báo… nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025), Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định, lực lượng Công an Thủ đô luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh mềm bảo vệ sự bình yên.

Đại tá Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt, tọa đàm.

Mở đầu chương trình, Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, cùng với nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an Thủ đô luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh mềm bảo vệ sự bình yên của Thủ đô.

"Trong bối cảnh thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, thông tin lan truyền với tốc độ nhanh chóng, mặt trận văn hóa - tư tưởng ngày càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đội ngũ văn nghệ sĩ chính là lực lượng góp phần giữ vững niềm tin, gìn giữ vẻ đẹp tâm hồn, lan tỏa những giá trị nhân văn và tích cực trong xã hội" - Đại tá Nguyễn Thành Long nhấn mạnh.

Theo Đại tá Long, sự đồng hành giữa lực lượng Công an và giới văn nghệ sĩ Thủ đô chính là nền tảng để cùng phối hợp giữ gìn môi trường văn hóa lành mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, những giá trị tốt đẹp của dân tộc và nếp sống văn minh, thanh lịch của người Hà Nội.

Đặc biệt, trong thời đại số, Công an Thủ đô xác định cần gắn bó chặt chẽ hơn nữa với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, cùng nhau tạo nên “hàng rào mềm” bằng văn hóa, đạo đức và cái đẹp.

Đại tá Nguyễn Thành Long trò chuyện, giao lưu, chia sẻ cùng các văn nghệ sĩ.

Tại phần tọa đàm, các diễn giả cho biết, trong thời đại mạng xã hội và thông tin ảo, người nghệ sĩ càng phải giữ vững nhân cách, sáng tạo bằng trí tuệ và lòng nhân ái. Trong đó, NSND Tự Long chia sẻ, công nghệ có thể hỗ trợ nghệ thuật lan tỏa, nhưng cảm xúc thật và bản sắc dân tộc mới là linh hồn của nghệ sĩ.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bày tỏ việc máy móc có thể mô phỏng sáng tạo, nhưng không thể thay thế trái tim con người. Về phía NSND Quốc Hưng cho rằng công nghệ mang lại cơ hội để âm nhạc hàn lâm đến gần công chúng trẻ, nhưng nghệ sĩ phải giữ được “cái đẹp, cái thật và cái cao quý”.

"Cần đổi mới cách kể chuyện về người chiến sĩ Công an nhân dân, không chỉ khắc họa hình ảnh chiến đấu mà phải thể hiện chiều sâu tâm hồn, sự nhân văn" - NSND Nguyễn Trung Hiếu đề xuất.

Cùng trò chuyện với các diễn giả, Đại tá Long khẳng định "Giữ gìn an ninh văn hóa, tư tưởng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà là trách nhiệm của toàn xã hội, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ.”

Tại phần giao lưu nghệ thuật, ca sĩ Tùng Dương chia sẻ bản thân đã từng từ chối hát bài do AI sáng tác, vì âm nhạc chỉ thật sự có giá trị khi xuất phát từ trái tim con người. Bởi nghệ sĩ hôm nay không chỉ tạo ra cái đẹp mà còn giữ gìn và thắp sáng nhân tính trong thế giới công nghệ. Công nghệ có thể thay đổi thế giới, nhưng chỉ con người mới thay đổi được trái tim con người.