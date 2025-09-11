Công an Hà Nội làm việc với Độ Mixi về việc sử dụng chất cấm tại quán bar

TPO - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa làm việc với streamer Độ Mixi liên quan đến hành vi sử dụng chất cấm tại quán bar.

‎Streamer Độ Mixi tại cơ quan Công an.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh streamer Độ Mixi - một KOL mạng sử dụng chất nghi là shisha tại một quán bar, bị dư luận xã hội lên án gay gắt, đề nghị xử lý nghiêm.

Đây là hành vi bị cấm tại Việt Nam từ ngày 1/1/2025 và được thực hiện bởi một cá nhân đang được một bộ phận giới trẻ coi là “thần tượng”, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng. Quá trình xác minh Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã làm việc với streamer Độ Mixi để xác minh, làm rõ.

‎

‎Làm việc với cơ quan Công an, Độ Mixi thừa nhận người trong video clip được lan truyền trên mạng xã hội đúng là mình và xác nhận việc sử dụng shisha vào ngày 3/9.

Cơ quan Công an đã tuyên truyền đối với Độ Mixi về hành vi vi phạm của bản thân và vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh, nhất là việc tuân thủ pháp luật, trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của một người nổi tiếng.

‎Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

‎

‎Công an TP Hà Nội đề nghị các KOL, KOC, influncer có ảnh hưởng trên không gian mạng chấp hành quy định của pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm nhất là về văn hoá ứng xử, phát ngôn trên không gian mạng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Đồng thời tích cực phối hợp, hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội. Đồng thời, người sử dụng mạng cần có sự tỉnh táo, ủng hộ các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực của KOL, kịp thời phát hiện, lên án, không bao che hành vi sai trái, thiếu văn hóa, văn minh và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.