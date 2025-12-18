Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hẹn bạn gái vào nhà nghỉ rồi dùng dao đe dọa chiếm đoạt 40 triệu đồng

Hồ Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lợi dụng mối quan hệ tình cảm, một đối tượng ở tỉnh Đắk Lắk đã hẹn bạn gái đến nhà nghỉ, dùng dao khống chế, ép nạn nhân chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản của mình.

Chiều 18/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ Phạm Ngọc Trân (28 tuổi, trú xã Xuân Lộc) để điều tra về hành vi cướp tài sản

Theo thông tin ban đầu, Trân có quan hệ quen biết với chị T.T.T. (31 tuổi, trú TP Cần Thơ). Trưa 17/12, Trân nhắn tin rủ chị T. đến một nhà nghỉ trên đường Văn Cao, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Khi chị T. vừa vào phòng, Trân bất ngờ rút dao khống chế, đe dọa và buộc nạn nhân phải chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản của mình. Sau khi nhận được tiền, đối tượng dùng băng keo trói tay, chân, bịt miệng chị T. rồi tìm cách tẩu thoát.

Nghe tiếng kêu cứu, nhân viên và chủ nhà nghỉ cùng người dân xung quanh đã kịp thời can thiệp, khống chế Trân và báo cho công an. Đối tượng sau đó được bàn giao cho Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hồ Nam
#cướp tài sản #Đắk Lắk #dao khống chế #nhà nghỉ #bắt giữ #tội phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục