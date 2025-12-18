Hẹn bạn gái vào nhà nghỉ rồi dùng dao đe dọa chiếm đoạt 40 triệu đồng

TPO - Lợi dụng mối quan hệ tình cảm, một đối tượng ở tỉnh Đắk Lắk đã hẹn bạn gái đến nhà nghỉ, dùng dao khống chế, ép nạn nhân chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản của mình.

Chiều 18/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ Phạm Ngọc Trân (28 tuổi, trú xã Xuân Lộc) để điều tra về hành vi cướp tài sản

Theo thông tin ban đầu, Trân có quan hệ quen biết với chị T.T.T. (31 tuổi, trú TP Cần Thơ). Trưa 17/12, Trân nhắn tin rủ chị T. đến một nhà nghỉ trên đường Văn Cao, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Khi chị T. vừa vào phòng, Trân bất ngờ rút dao khống chế, đe dọa và buộc nạn nhân phải chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản của mình. Sau khi nhận được tiền, đối tượng dùng băng keo trói tay, chân, bịt miệng chị T. rồi tìm cách tẩu thoát.

Nghe tiếng kêu cứu, nhân viên và chủ nhà nghỉ cùng người dân xung quanh đã kịp thời can thiệp, khống chế Trân và báo cho công an. Đối tượng sau đó được bàn giao cho Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.