Công an Quảng Ngãi rà soát toàn diện dự án ‘Nuôi Em’

Nguyễn Ngọc
TPO - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiến hành rà soát toàn bộ tổ chức, cá nhân liên quan dự án “Nuôi Em” trên địa bàn tỉnh.

Ngày 18/12, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đang triển khai rà soát toàn bộ các tổ chức, cá nhân, dự án thiện nguyện có liên quan đến dự án “Nuôi Em” đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Việc rà soát được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, về việc tổng kiểm tra, xác minh các hoạt động thiện nguyện liên quan đến dự án “Nuôi Em” tại nhiều địa phương.

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các đơn vị, tổ chức, đoàn thể và các dự án thiện nguyện có liên quan khẩn trương rà soát, cung cấp hồ sơ, tài liệu theo chức năng, nhiệm vụ quản lý.

Nội dung cung cấp gồm danh sách các đơn vị, tổ chức tham gia dự án “Nuôi Em”; danh sách mã học sinh được hỗ trợ; các hóa đơn, chứng từ thu - chi sau khi tiếp nhận tiền hỗ trợ cùng những tài liệu liên quan khác.

89f6da120f943a9d80928a9dcf366f9b.jpg
Quảng Ngãi rà soát các tổ chức liên quan dự án "Nuôi em". Ảnh minh họa

Do thời gian gấp, Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, hoàn thành việc rà soát và gửi kết quả về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ 174 Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi; liên hệ đồng chí Bùi Văn Anh Vĩ, số điện thoại 0985.054.189) chậm nhất trong ngày 19/12/2025.

Trước đó, chiều 15/12, tại buổi họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Lê Khắc Sơn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã thông tin về quá trình xác minh đối với dự án “Nuôi Em”.

Theo Đại tá Lê Khắc Sơn, Cục Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng xác minh hoạt động của dự án tại 13 tỉnh, thành phố. Đồng thời chỉ đạo công an các địa phương khẩn trương làm rõ việc có hay không dấu hiệu trục lợi trong hoạt động của dự án thiện nguyện này.

Dự án “Nuôi Em” do Hoàng Hoa Trung sáng lập từ năm 2014, với mục tiêu hỗ trợ bữa trưa cho học sinh vùng cao, vùng sâu. Mỗi nhà hảo tâm (được gọi là “anh chị nuôi”) đóng góp 1,45 triệu đồng/năm học, trong đó 1,35 triệu đồng dành cho tiền ăn và 100.000 đồng phục vụ cơ sở vật chất.

Đối tượng thụ hưởng là trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại các bản vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, chưa được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn hoặc mức hỗ trợ còn thấp.

Thời gian gần đây, dự án “Nuôi Em” vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích từ cộng đồng khi xuất hiện thông tin một số trẻ có nhiều người cùng nhận nuôi, dữ liệu bị sai lệch và cách vận hành thiếu minh bạch.

Nguyễn Ngọc
