Giới trẻ

Google News

Chủ nhiệm dự án 'Nuôi em' Hoàng Hoa Trung lên tiếng việc tạm đóng băng tài khoản

Xuân Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Anh Hoàng Hoa Trung cho biết, sẽ làm việc với ngân hàng để tạm đóng băng tài khoản dự án Nuôi em; làm việc với các trường cũng như các đơn vị, cơ quan chức năng về việc tạm dừng chi tiền cho việc nuôi ăn các bé.

Thông tin trao đổi về những ý kiến, thắc mắc về dự án “Nuôi em” trên trang facebook cá nhân (tối 7/12), Chủ nhiệm dự án "Nuôi em" Hoàng Hoa Trung cho biết: Trong ngày 8/12 sẽ làm việc với ngân hàng để đóng băng tài khoản tại địa chỉ Vietcombank 0711000280294.

Thời gian đóng băng dự kiến là 15 ngày, và sẽ mở lại khi có thông báo mới. Mục đích là để ngắt dòng tiền thu - chi, phục vụ cho việc thống kê lại đầy đủ tất cả các khoản thu và chi cho dự án trong những năm qua.

Phía dự án cũng sẽ làm việc với các trường cũng như các đơn vị cơ quan chức năng về việc tạm dừng chi tiền cho việc nuôi ăn các bé.

screen-shot-2025-12-08-at-104421.png
Anh Hoàng Hoa Trung thông tin trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Chủ nhiệm dự án "Nuôi em" thông tin thêm, trong thời gian tới, toàn bộ nhân lực và tâm sức của đội ngũ dự án sẽ được tập trung để ghi nhận, thống kê, và hỗ trợ giải đáp tất cả khúc mắc của nhà tài trợ.

Liên quan đến các trường hợp gặp vấn đề khúc mắc, anh Trung cho biết, sẽ tổng hợp và cập nhật liên tục. Đồng thời, trong quá trình đó phía dự án cũng sẽ đưa ra các câu trả lời, cập nhật lên các kênh truyền thông chính thức, và tiếp tục kêu gọi mọi người đưa ra các vấn đề tồn đọng để đội ngũ được nắm bắt, phản hồi thông tin chi tiết hơn, và đưa ra hướng xử lý phù hợp.

Tôi nhận thấy mình và đội ngũ có trách nhiệm giải trình đầy đủ, chi tiết, minh bạch và rõ ràng. Trong thời gian đó, việc tạm dừng các hoạt động nghiệp vụ của dự án để ưu tiên cho việc tập trung giải quyết các khúc mắc của những nhà tài trợ quan trọng hơn rất nhiều” - Chủ nhiệm dự án "Nuôi em" Hoàng Hoa Trung.

screen-shot-2025-12-08-at-104459.png
Thông báo trao đổi đầu tiên của anh Hoàng Hoa Trung trên trang cá nhân.

Ghi nhận 13 vấn đề "nóng" cần giải trình:

Trao đổi thông tin về ý kiến liên quan đến dự án trên trang cá nhân, anh Hoàng Hoa Trung cho biết, tính đến 22 giờ ngày 7/12, phía dự án đã liệt kê 13 vấn đề lớn mà các nhà hảo tâm (anh/chị nuôi) đang bức xúc, bao gồm cả những câu hỏi hóc búa về tài chính và pháp lý. Cụ thể:

- Đóng tiền tháng 8/2025 (đóng cho năm học 2024 - 2025) rồi lại nhận thông báo đóng tiếp tiền tháng 11/2025 này (cho năm học 25-26) cho cùng 1 mã, bạn cũng có đọc phần hướng dẫn là sử dụng cho năm học 2024 - 2025 nhưng lúc đó chưa hiểu rõ và cũng hụt hẫng vì khi hẹn năm sau nuôi tiếp cho em thì nhận thông báo thu hồi mã và có thể nhận mã sau đó.

- Tại sao 2025 lại thu tiền học của năm 2024 - 2025?

- Chính sách cho trẻ em vùng cao đi học theo nghị định 66/2025/NĐ-CP, Nuôi em sẽ dùng tiền đó làm gì?

- 1 mã có 2 em trong 2 năm mà không thấy báo trước?

- Sử dụng tài khoản cá nhân?

- Có thông tin nhà nước có thể nuôi các em 2-3 tuổi thì tiền sẽ xử lý thế nào?

- Các anh chị khó chịu khi bị nhắc chuyển khoản nhiều lần.

- Thái độ, lời nói của tình nguyện viên khi trao đổi với anh chị nuôi.

- Tại sao không dùng tài khoản 4 số ?

- Lấy tiền đâu vận hành, duy trì dự án?

- Làm thế nào để biết không nuôi trùng mã nuôi em?

- Xem trong group hình ảnh ăn không thấy bé?

- Cách trả lời như chốt sale. Nhắc giục giã như đòi nợ.

Dự án thiện nguyện “Nuôi em” do anh Hoàng Hoa Trung sáng lập từ năm 2014, nhằm mang đến bữa cơm trưa đủ chất cho học sinh vùng cao. Mỗi nhà hảo tâm có thể “nhận nuôi” một em nhỏ và đóng góp kinh phí hỗ trợ, giúp các điểm trường duy trì bếp ăn và giảm đáng kể tình trạng học sinh bỏ học.

Từ một sáng kiến nhỏ, Nuôi em nay đã trở thành hệ sinh thái hỗ trợ trẻ em với nhiều hoạt động, như nuôi cơm bán trú, xây trường, xây cầu, làm nhà, mở phòng tin học, trao học bổng.

Xuân Tùng
#Nuôi em #Hoàng Hoa Trung #tài chính #dự án #trẻ em #quản lý #Chủ nhiệm dự án Nuôi em #minh bạch tài chính #tình nguyện #thiện nguyện #bữa cơm trưa đủ chất cho học sinh vùng cao #nhà hảo tâm #tình nguyện viên #đòi nợ #chốt sale #trùng mã nuôi em

