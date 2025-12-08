Thanh niên trồng cây khôi phục hệ sinh thái sau bão, lắp đặt hệ thống đường điện

TPO - Trong ngày Chủ nhật Xanh, thanh niên Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như chung tay trồng cây xanh khôi phục hệ sinh thái sau bão số 10, lắp đặt hệ thống đường điện hỗ trợ người dân.
Ngày 7/12, đoàn thanh niên xã Thạch Khê (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp cùng cán bộ địa phương, người dân đồng loạt ra quân trồng cây xanh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm khôi phục hệ sinh thái, cải thiện cảnh quan và góp phần ổn định môi trường sau bão số 10. Ảnh: HN
Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Thạch Khê nhằm khôi phục hệ sinh thái, cải thiện cảnh quan và góp phần ổn định môi trường sau khi bão số 10 gây thiệt hại nặng nề.
Hoạt động đã thể hiện rõ tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ Đức Đồng chung tay xây dựng khu dân cư xanh sạch đẹp.
Tại xã Sơn Tiến, đoàn thanh niên đã chủ động phối hợp cùng người dân và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, thay mới dây điện, lắp đặt thêm bóng đèn tiết kiệm năng lượng, đảm bảo ánh sáng cho bà con đi lại vào ban đêm.
Hướng tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 – 2030, với tinh thần thi đua sôi nổi và trách nhiệm của tuổi trẻ, Đoàn xã Cẩm Bình đã tổ chức xây dựng và ra mắt công trình thanh niên “Đường Cờ Tổ quốc”. Công trình được triển khai nhằm tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc.