TPO - Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Thanh niên Việt Nam năm 2025 tại Quảng trường Dĩ An, TPHCM.
Sáng 7/12, tại quảng trường Dĩ An (TPHCM), Trung ương Đoàn tổ chức khai mạc Ngày hội thanh niên Việt Nam 2025 với chủ đề "Tuổi trẻ tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng", thu hút gần 5.000 đoàn viên, thanh niên tham gia.
Đến dự lễ có anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, ông Trần Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TPHCM.
Đây là hoạt động quy mô cấp Trung ương nhằm lan tỏa tinh thần tình nguyện, sáng tạo; khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào “Thanh niên tình nguyện” và phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong giai đoạn mới.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức Ngày hội thanh niên Việt Nam trao tặng những phần học bổng đến các em học sinh vượt khó học giỏi. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và ông Trần Văn Bảy - Phó chủ tịch UBND TPHCM trao học bổng cho các em học sinh.
Nhằm ghi nhận và
tuyên dương những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc, đóng góp nổi bật cho hoạt động tình nguyện trên phạm vi toàn quốc trong năm 2025, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quyết định trao tặng Bằng khen cho 50 tập thể và cá nhân tiêu biểu.
Nhằm trân trọng và biểu dương những đóng góp ý nghĩa đó, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam TPHCM quyết định tuyên dương 52 tập thể các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện và 55 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện, công tác xã hội trên địa bàn thành phố năm 2025.
Điểm nhấn đặc biệt của buổi lễ là màn đồng diễn thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam vững bước dưới cờ Đảng – Tiên phong bước vào kỷ nguyên mới” của gần 2.000 tình nguyện viên, tạo nên hình ảnh mạnh mẽ, giàu cảm xúc về tinh thần đoàn kết, khí thế và
khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.
Ngay sau lễ khai mạc, Ngày hội tiếp tục với nhiều hoạt động phong phú. Trong đó có không gian trải nghiệm “Tuổi trẻ sáng tạo” thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân với các sản phẩm công nghệ, mô hình sáng tạo của sinh viên – thanh niên; các dự án tình nguyện mang giá trị xã hội; không gian mở để giao lưu, chia sẻ giải pháp trong các lĩnh vực công nghệ, giáo dục, môi trường, chuyển đổi số. Khu dành cho thiếu nhi được thiết kế sinh động với các mô hình thực hành khoa học, nuôi dưỡng niềm yêu thích sáng tạo từ sớm cho các em thiếu nhi.
Tại Ngày hội có Talkshow “Nâng cao năng lực điều phối các hoạt động tình nguyện của tổ chức Đoàn – Hội” diễn ra tại sân khấu chính với sự tham gia của cán bộ Đoàn – Hội, các CLB, đội nhóm tình nguyện đến từ nhiều tỉnh, thành. Talkshow cung cấp kiến thức về kỹ năng quản lý dự án; kết nối và điều phối lực lượng tình nguyện; xây dựng mô hình an sinh xã hội bền vững.
Bên cạnh đó, Ngày hội còn có cuộc thi “Volunteer Dance” tạo không khí sôi nổi, mang đến sân chơi nghệ thuật trẻ trung, năng động, đồng thời gắn kết các đội hình tình nguyện và lan tỏa thông điệp nhân ái, cống hiến, khát vọng dựng xây đất nước.
Đồng hành với chương trình Ngày hội Thanh niên Việt Nam do Trung ương Đoàn tổ chức có sự tham gia tích cực từ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.