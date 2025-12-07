Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Ngày hội Thanh niên Việt Nam năm 2025

Hương Chi

TPO - Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Thanh niên Việt Nam năm 2025 tại Quảng trường Dĩ An, TPHCM.

tp-doan.jpg
Sáng 7/12, tại quảng trường Dĩ An (TPHCM), Trung ương Đoàn tổ chức khai mạc Ngày hội thanh niên Việt Nam 2025 với chủ đề "Tuổi trẻ tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng", thu hút gần 5.000 đoàn viên, thanh niên tham gia.
tp-doan-6.jpg
doan-7.jpg
Đến dự lễ có anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, ông Trần Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TPHCM.
tp-doan-8.jpg
Đây là hoạt động quy mô cấp Trung ương nhằm lan tỏa tinh thần tình nguyện, sáng tạo; khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào “Thanh niên tình nguyện” và phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong giai đoạn mới.
tp-doan-5.jpg
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức Ngày hội thanh niên Việt Nam trao tặng những phần học bổng đến các em học sinh vượt khó học giỏi. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và ông Trần Văn Bảy - Phó chủ tịch UBND TPHCM trao học bổng cho các em học sinh.
doan-1.jpg
Nhằm ghi nhận và tuyên dương﻿ những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc, đóng góp nổi bật cho hoạt động tình nguyện﻿ trên phạm vi toàn quốc trong năm 2025, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quyết định trao tặng Bằng khen cho 50 tập thể và cá nhân tiêu biểu.
tp-doan-10.jpg
Nhằm trân trọng và biểu dương những đóng góp ý nghĩa đó, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam TPHCM quyết định tuyên dương 52 tập thể các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện và 55 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện, công tác xã hội trên địa bàn thành phố năm 2025.
doan-9.jpg
Điểm nhấn đặc biệt của buổi lễ là màn đồng diễn thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam vững bước dưới cờ Đảng – Tiên phong bước vào kỷ nguyên mới” của gần 2.000 tình nguyện viên, tạo nên hình ảnh mạnh mẽ, giàu cảm xúc về tinh thần đoàn kết, khí thế và khát vọng cống hiến﻿ của tuổi trẻ.
tp-doan-2.jpg
Ngay sau lễ khai mạc, Ngày hội tiếp tục với nhiều hoạt động phong phú. Trong đó có không gian trải nghiệm “Tuổi trẻ sáng tạo” thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân với các sản phẩm công nghệ, mô hình sáng tạo của sinh viên – thanh niên; các dự án tình nguyện mang giá trị xã hội; không gian mở để giao lưu, chia sẻ giải pháp trong các lĩnh vực công nghệ, giáo dục, môi trường, chuyển đổi số. Khu dành cho thiếu nhi được thiết kế sinh động với các mô hình thực hành khoa học, nuôi dưỡng niềm yêu thích sáng tạo từ sớm cho các em thiếu nhi.
tp-doan-4.jpg
Tại Ngày hội có Talkshow “Nâng cao năng lực điều phối các hoạt động tình nguyện của tổ chức Đoàn – Hội” diễn ra tại sân khấu chính với sự tham gia của cán bộ Đoàn – Hội, các CLB, đội nhóm tình nguyện đến từ nhiều tỉnh, thành. Talkshow cung cấp kiến thức về kỹ năng quản lý dự án; kết nối và điều phối lực lượng tình nguyện; xây dựng mô hình an sinh xã hội bền vững.
tp-doan-3.jpg
Bên cạnh đó, Ngày hội còn có cuộc thi “Volunteer Dance” tạo không khí sôi nổi, mang đến sân chơi nghệ thuật trẻ trung, năng động, đồng thời gắn kết các đội hình tình nguyện và lan tỏa thông điệp nhân ái, cống hiến, khát vọng dựng xây đất nước.

Đồng hành với chương trình Ngày hội Thanh niên Việt Nam do Trung ương Đoàn tổ chức có sự tham gia tích cực từ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Hương Chi
#Thanh niên #Ngày hội #TPHCM #tình nguyện #Sáng tạo #Học bổng #Tuổi trẻ #tình nguyện

Xem thêm

Cùng chuyên mục