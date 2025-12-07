Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ cơ quan Trung ương Đoàn hành động vì môi trường xanh sạch đẹp

Xuân Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phát huy tinh thần tình nguyện và hành động vì môi trường, hơn 300 đoàn viên, thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn tham gia chương trình Chủ nhật xanh, đã tổng vệ sinh khuôn viên cơ quan, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang khu vực làm việc cá nhân và tập thể, thu gom rác thải, khơi thông vị trí đọng rác, góp phần tạo cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp.

Ngày 7/12, tại Hà Nội, Đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức chương trình ra quân Ngày Chủ nhật xanh. Dự chương trình có anh Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Cảnh Chí Quân - Phó trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi; anh Đỗ Văn Bách - Bí thư Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn, Phó Chánh văn phòng Hội Đồng Đội T.Ư.

tienphong-chunhatxanh2.jpg
Ban Tổ chức trao tặng cây xanh đoàn viên, thanh niên.

Anh Đỗ Văn Bách - Bí thư Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn cho biết, đây là hoạt động đầu tiên chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời hưởng ứng Chương trình sự nghiệp môi trường.

Sự kiện khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ Cơ quan T.Ư Đoàn lan tỏa lối sống xanh, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại và thân thiện. Đồng thời góp phần tuyên truyền bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp, nêu gương trong thực hành các hành vi đẹp với môi trường.

tienphong-chunhatxanh3.jpg
Những chậu cây cảnh góp phần mang đến không gian xanh, bài trí bàn làm việc.
tienphong-chunhatxanh6.jpg
Đoàn viên thanh niên thực hiện cam kết xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng cây xanh cho đoàn viên, thanh niên; tổ chức lễ ký cam kết bảo vệ môi trường, trong đó các đơn vị cam kết thực hiện phân loại rác, hạn chế rác thải nhựa, chăm sóc cây xanh và duy trì không gian làm việc xanh; ra mắt Đội hình Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, lực lượng nòng cốt trong các hoạt động vệ sinh định kỳ, tuyên truyền lối sống xanh và giám sát cảnh quan trụ sở.

Ngay sau lễ ra quân, hơn 300 đoàn viên, thanh niên đã tổng vệ sinh khuôn viên cơ quan, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang khu vực làm việc cá nhân và tập thể, thu gom rác thải, khơi thông vị trí đọng rác, góp phần tạo cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp.

tienphong-chunhatxanh5.jpg
Đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh môi trường phòng làm việc, khu vực cơ quan T.Ư Đoàn.

Thông qua chương trình, Thường trực Đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn kỳ vọng mỗi đoàn viên tiếp tục lan tỏa tinh thần sống xanh, duy trì thói quen tốt trong công sở và ngoài đời sống, góp phần xây dựng Cơ quan T.Ư Đoàn trở thành đơn vị gương mẫu trong thực hành lối sống văn minh, hiện đại và thân thiện với môi trường.

Xuân Tùng
#Đoàn T.Ư Đoàn #Chủ nhật xanh #môi trường #xanh sạch đẹp #hoạt động tình nguyện #bảo vệ môi trường #tuổi trẻ #Đại hội Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn #phòng chống biến đổi khí hậu #tình nguyện viên

