'Hành trình đỏ' thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó 'vừa là đồng chí, vừa là anh em'

TPO - “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập” của thanh niên Việt Nam lần thứ hai năm 2025 tại Trung quốc vừa khép lại với nhiều hoạt động ấn tượng, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó “vừa là đồng chí, vừa là anh em” của thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Tối 6/12, tại tỉnh Chiết Giang, đã diễn ra chương trình Tổng kết “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập” của thanh niên Việt Nam lần thứ hai năm 2025.

Tham dự chương trình, có anh Lê Hải Long - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư; chị Lý Liên Bình - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Chiết Giang.

Phát biểu tổng kết hành trình, chị Lý Liên Bình - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Chiết Giang kêu gọi tuổi trẻ hai nước hãy cùng nhau phát huy hơn nữa vai trò của người kế cận, để "hạt giống đỏ” của tình hữu nghị được gieo mầm và truyền từ đời này sang đời khác.

Thanh niên Việt Nam và thanh niên Trung Quốc hãy cùng nhau làm sâu sắc hơn nữa sự giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực then chốt của thời đại như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu văn hóa.

Đặc biệt, mỗi cá nhân hãy tỏa sáng và đóng góp trong lĩnh vực của mình để cống hiến cho đất nước và xa hơn là cùng nhau phấn đấu cho lý tưởng chung, cho tình hữu nghị Việt - Trung “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Chị Lý Liên Bình - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Chiết Giang phát biểu tổng kết hành trình.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam biểu diễn những tiết mục văn nghệ truyền thống như liên khúc Trống cơm, Điệu ví dặm là em, Lý ngựa ô lý kéo chài và mashup Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Khát vọng tuổi trẻ, Nối vòng tay lớn.

Chia sẻ cảm nghĩ sau chuyến hành trình, chị Đàm Thị Ngọc Diệp đến từ Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ, qua mỗi địa chỉ đỏ, đứng trước những địa danh mà Bác đã từng gắn bó, mỗi đại biểu như được sống lại trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, cảm nhận được tầm quan trọng của sự kiên cường và lý tưởng cách mạng mà Người đã truyền cảm hứng cho cả dân tộc.

Ánh sáng của lý tưởng ấy không chỉ soi sáng con đường mà Người đã đi, mà còn là ngọn đuốc dẫn dắt thế hệ trẻ, tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, góp phần xây dựng xã hội ngày càng phát triển...

Bên cạnh việc tìm hiểu lịch sử, hành trình còn mang đến góc nhìn hiện đại về sự phát triển của Trung Quốc ngày nay như đô thị thông minh, hệ thống giao thông hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong đời sống… Những mô hình này đem lại nhiều gợi mở cho thanh niên Việt Nam trong việc học hỏi, sáng tạo, nâng cao năng lực hội nhập trong kỷ nguyên mới.

“Những buổi trao đổi cởi mở giúp tôi hiểu hơn về văn hóa và tư duy của các bạn thanh niên Trung Quốc, trong đó có nhiều điểm tương đồng với thanh niên Việt Nam như: lòng yêu nước, tinh thần cầu tiến, khát vọng khẳng định bản thân và mong muốn đóng góp cho tương lai khu vực. Sự gắn kết qua từng hoạt động đã thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó “vừa là đồng chí, vừa là anh em” của thanh niên hai nước chúng ta”, chị Diệp chia sẻ.

Đại biểu thanh niên Việt Nam chia sẻ cảm xúc tại chương trình.

Với chị Nguyễn Thị Phương Anh - nhân viên nghiên cứu công nghệ và dịch vụ mới, Tổng Công ty Viễn thông Viettel chia sẻ, trong hành trình, đại biểu thanh niên Việt Nam cùng nhau đi qua những điểm đến mang đậm dấu ấn lịch sử và chiều sâu văn hóa.

Đó là từ Côn Minh - nơi còn in dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến Gia Hưng - vùng đất ghi lại những trang sử quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và rồi mở rộng tầm mắt tại những đô thị hiện đại như Hàng Châu, Hồ Châu - nơi công nghệ, đổi mới sáng tạo và văn hóa cùng song hành.

“Ánh sáng của lý tưởng”, không chỉ là kim chỉ nam xuyên suốt chuyến đi, mà còn là lời nhắc nhở chúng ta - thế hệ trẻ của hai quốc gia về trách nhiệm giữ gìn, tiếp nối và làm mới những lý tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ lãnh đạo tiền bối đã dày công vun đắp.

“Sau chuyến đi này, tôi cảm thấy mình đã nhận về nhiều hơn những gì bản thân mong đợi. Và trên hết, tôi trở về với một nguồn năng lượng mới, một khát vọng mới để tiếp tục đóng góp vào hành trình chuyển đổi số của thanh niên Việt Nam nói chung”, chị Phương Anh chia sẻ.

﻿ Đại biểu thanh niên Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.